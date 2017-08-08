Как построить крепкие отношения? Почему люди боятся быть счастливыми? Для чего надо подружиться со своими страхами? Что останавливает человека на пути к своему богатству? Об этом мы беседовали с гостем редакции «Казанских ведомостей» - известным психологом Константином Довлатовым.

Представляем гостя

Константин Довлатов учился в МИЭТ (ТУ) на факультете электроники и компьютерных технологий. Получил два образования - техническое и психологическое. Кандидат психологических наук. Член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, практикующий психолог. На своих тренингах сочетает эффективные западные и восточные методики, которые помогают человеку понять корень своих проблем и начать менять жизнь к лучшему. Жена - Эльмира Довлатова - тоже психолог.



Рука то ли на пульсе, то ли на горле

- Константин Николаевич, существуют ли рецепты построения крепкой семьи, стабильных отношений?

- Для счастливой семейной жизни необходимо всего три составляющих - безопасность, удовольствие и ответить на вопрос: кто в семье главный?

Безопасность - это создание физического и психологического комфорта. Например, в так называемом гражданском браке женщине никто не может гарантировать, что мужчина ее не бросит и она не останется ни с чем. Поэтому женщина начинает контролировать ситуацию, держа руку то ли на пульсе, то ли на горле мужчины, чтобы он, не дай бог, не посмотрел на сторону. А что происходит с мужчиной? Он тоже напрягается. Ему хочется вырваться из этих тисков, даже если он ее любит. И рано или поздно он вырывается.

Если мужчина действительно хочет продолжать отношения с этой женщиной, то ему надо сделать любимой предложение руки и сердца. Она успокоится, снимет избыточный контроль, и всем сразу станет легче дышать, уйдут напряжение, обиды.

- Если говорить о безопасности, то безопасность своей территории - один из важных моментов?

- Конечно. Если кто-то вторгается на твою территорию, ты начинаешь нервничать, уровень агрессии возрастает. Многие сталкиваются с проблемой разбросанных по всей квартире мужских носков. А что такое разбросанные носки? Это метка. Так самец метит ареал своего обитания. Как правило, это знак того, что женщина заняла всю территорию, мужчина таким способом отстаивает свое право на личное пространство. Да, человек - существо разумное, но физиологию еще никто не отменял. Это все действует на уровне подсознания и инстинктов. Поэтому надо уметь договариваться: это моя территория, пожалуйста, не нарушай границ.

- Вторая составляющая счастливой семейной жизни - удовольствие...

- Самые большие источники удовольствия для человека - еда и секс. Секс у нас издавна считался чем-то постыдным. Всегда были попытки ограничить сексуальную энергию и объявить ее греховной. Почему? Потому что ограничение или запрет естественных потребностей - эффективный способ управления человеком. Тотально неудовлетворенными людьми управлять намного легче: они начинают работать даже не за удовольствие, а за призрак удовольствия, за право когда-нибудь это удовольствие получить - как поощрение за труд. Но если удовольствия запрещены, человек учится получать удовольствие от боли. Здесь простой физиологический механизм: чем нам больнее, тем больше организм вырабатывает гормонов радости - эндорфинов, и тем больше удовольствия мы получаем от собственных страданий.

Альфа-самец или прислуга?

- А как решать вопрос о том, кто в семье главный?

- Борьба за власть в семье наступает, когда женщина тупо не доверяет своему мужчине. Она старается его мотивировать, пытается растормошить: «Ты мужик или кто?» Но надо понимать, что в подчиненной позиции - за мужем - женщинам жить намного удобнее, комфортнее, выгоднее.

Не все с этим согласятся, но давайте посмотрим, как создается типичная пара. Женщина выбирает в своем окружении альфа-самца и делает все, чтобы влюбить его в себя. Для продолжения рода ей нужен именно альфа-самец. Когда говорят, что настоящий мужик должен быть волосатым и вонючим, в этом есть доля правды. Повышенная волосатость - это показатель высокого уровня мужского гормона - тестостерона. Этот гормон влияет на работу сальных желез и вызывает специфический запах, который женщина чувствует за несколько десятков метров. Это просто биология, физиология. С одной стороны, женщине хочется, чтобы от мужчины пахло мужчиной. Но с другой - она морщит носик: «Мужчина, а вы пробовали мыться?» - «Пробовал, не помогает».

Когда этот альфа-самец вдруг начнет проявлять галантность, нежность, в ее глазах он уже не альфа-самец, а прислуга. И она будет презирать мужчину за то, что он позволил ей сделать его таким.

- Так что же делать женщине - одновременно любить и презирать?

- Надо учиться раскрывать в себе самку. У самки нет желания грызть своего самца, выносить ему мозг, выясняя, кто главнее. У нее есть право ласково попросить: «Дорогой, мне хочется чего-то такого...» И он для нее сделает все и будет счастлив от того, что она счастлива.

- Почему у большинства пар первые полтора-два года отношения складываются волшебно, а потом они постепенно начинают разочаровываться друг в друге?

- Это вполне нормально. Научно доказано, что состояние влюбленности года через полтора проходит. Есть даже термин такой - период выгорания влюбленности. И как раз в этот период многие пары решают расстаться. Но следующий брак будет развиваться точно по такому же сценарию. Это тоже объясняется просто: мы притягиваем к себе определенных людей. Наше окружение - это наше зеркало. Всмотритесь внимательнее в тех, кто вас окружает, и вы много узнаете о себе. Так что с разводом спешить не стоит. Попробуйте устроить романтик и сказать друг другу: «Ну, здравствуй, давай знакомиться снова!»

Как наладить отношения с деньгами

- Правда, что каждой семье необходимо учиться выстраивать отношения не только друг с другом, но и с деньгами?

- Отношения с деньгами - это особая тема. Есть ошибочное мнение, что люди хотят как можно больше денег. Люди хотят не денег, а чувствовать себя более безопасно и комфортно. Да, при помощи денег можно решить некоторые вопросы, но далеко не все.

У россиян вообще с деньгами сложные отношения. Вспомните историю: раскулачивание, нэп, лихие 90-е годы, финансовые кризисы... В памяти рода, в подкорке крупными буквами записано: «Деньги - это опасно для жизни. Деньги - это зло». Эти установки, которые передались нам от наших предков, продолжают работать. И когда человек пытается зарабатывать больше, подсознание говорит ему: «Стоп! Никуда не лезь! Ни к чему хорошему деньги не приведут. Живи так, как живешь. Так спокойнее». В результате как бы он не вкалывал, сколько бы раз не менял работу, его доходы останутся на прежнем уровне. До тех пор, пока он не осознает свои негативные убеждения по поводу денег и не изменит их. К большим деньгам, как и к счастью, надо быть готовым.

- Люди не готовы быть счастливыми?

- К счастью необходимо привыкнуть, чтобы это ощущение стало стабильно-привычным. Заставить быть счастливым нельзя. И никакие тренинги, никакие книги не смогут сделать человека счастливым. Они могут только дать инструменты, технологии, как можно изменить жизнь, а работать над этим придется самому.

Для счастья важно осознать свою миссию. Человек - это не просто физическое тело, в котором каждую секунду происходят триллионы биохимических реакций. Когда есть понимание, ЗАЧЕМ живешь, можно справиться с любым КАК. Но далеко не каждый человек может дать себе ответ, зачем он здесь. Пока работают, люди ощущают свою нужность, а после выхода на пенсию для многих смысл жизни теряется. Поэтому мужчины очень быстро умирают после выхода на пенсию. Женщины живут дольше, потому что они находят себе занятия: заботятся о внуках, хозяйстве.

Подружись со страхами

- Константин Николаевич, как поступить, когда понимаешь, что перемены в жизни уже назрели, но все не решаешься сделать первый шаг, потому что страшно?

- Страх убирается легко. Как только вы почувствуете, что чего-то боитесь, сделайте 15 - 20 приседаний, попрыгайте, помашите руками, ногами, и страх уйдет. Здесь нет никакого чуда. Страх вызывается повышенным выделением адреналина - гормона стресса. Он хорошо «сжигается» во время физической активности. Или адреналин накапливается в жировой ткани. Можно съесть кусок чак-чака, и страх тоже пройдет. Но, правда, вслед за сытной едой наступит состояние расслабленности, которое не позволит начать действовать.

С адреналином можно бороться с помощью еще одного упражнения - «дыхание собаки». Надо высунуть язык и дышать быстро-быстро, как собака. Буквально минута дыхания в таком режиме, и вы почувствуете, что проблема, которая вас пугала, уже не так страшна. И вы просто пойдете и решите ее.

- С чего начинать менять жизнь?

- Со здоровья. Если у человека что-то болит, он зацикливается на своей болезни и ничто другое его уже не интересует. А вслед за здоровьем восстанавливается, как это ни странно, и материальная жизнь - вдруг как бы из ниоткуда появляются деньги, новые возможности.

А для того, чтобы восстановить здоровье, требуется начать успокаивать психику и учиться расслабляться. Самый простой способ - перед сном делать медитацию отпускания.