Когда, будучи подростком, уговаривал отца купить мне компьютер, я убеждал его в том, что нужен он мне не для одних только игрушек, а для учебы. Ага, честно-честно. Признаться, я и сам тогда себе не очень-то верил, так что ожидать такой наивности от родителей тем более не приходилось. Но компьютер в нашем доме все же появился.



После появления компьютера встал вопрос о подключении домашнего интернета. И тут уж мне пришлось проявить все свое красноречие, чтобы доказать, что не одними только голыми тетеньками интернет интересен 15-летнему пареньку, там можно найти много полезной информации. Правда-правда!

К чему я все это рассказываю? Лично для меня Сеть стала действительно полезным источником информации. Но зачастую, формируя запрос в поисковике, я бываю, мягко говоря, удивлен. Чем? Те, кто регулярно пользуется интернетом, замечали, что поисковик предлагает популярные варианты поиска. Причем иногда настолько бредовые, что диву даешься. А еще задаешься вопросом: «И ради такой фигни тысячи и миллионы людей каждый день работают, поддерживая жизнь Сети?»

Впрочем, не всегда все бывает так плохо. В качестве примеров приведу вам несколько свежих популярных запросов. Проверить их довольно просто - откройте поисковик и наберите первое слово запроса. Например, слово «почему». Первые строчки предложат нам узнать, почему небо голубое, а трава зеленая. Что тут сказать, похвальное любопытство проявляют юные пользователи Сети. В школе нас не учат, хоть у интернета спросим. А вот дальнейшие запросы явно принадлежат людям практичным: «Почему желтеют листья огурцов и чернеют листья картофеля?» А что, в это время года такая информация - одна из самых актуальных в России.

Интернет - это территория модных веяний и трендов. Впрочем, некоторые люди за этой модой не поспевают, причем очень многие. Такой вывод можно сделать, набрав в поисковике слово «зачем», потому что самым популярным запросом окажется: «Зачем нужен спиннер?» Зато следующий запрос отнюдь не сиюминутный, а скорее фундаментальный, даже философский: «Зачем мужчине терпеть женщину после сорока?» Вот так вот. Хотя глубина этой мысли меркнет на фоне другого запроса: «Зачем Россия вкладывает деньги в облигации США?» Признаться, мне в этот момент представляется человек с воспаленными от бессонницы глазами, который посреди ночи вопрошает: «ЗАЧЕМ?» Жуть. И как прохладный душ из прагматизма - следующий запрос: «Зачем замачивать огурцы перед маринованием?» Люблю огородников. Какой там конец света, огурцы мариновать надо.

Признаться, был удивлен, узнав, что «какой» - это самое легкомысленное слово в русском языке. По крайней мере, складывается впечатление, что люди, начинающие свой запрос с этого слова, работать не желают совсем. Возглавляет список вечный вопрос бездельников: «Какой фильм/сериал посмотреть?» А следом еще два запроса, похожих, как родные братья: «Какой сегодня праздник?» и «Какой завтра праздник?» Мне как-то невольно вспомнился анекдот про мужика, который пил только по праздникам и после бани.

А вот «сколько» в запросах, похоже, применяется самыми любознательными. Лично мне поисковик с ходу предложил узнать, сколько колец у Сатурна и материков на Земле. Последний запрос, правда, заставил меня задуматься, сколько человек пропустили школьный курс географии. Следующие два запроса показались мне парными: «Сколько калорий в банане?» и «Сколько весит слон?» Вы спросите, почему я их объединил? Просто мне живо представилась девушка, которая гипнотизирует банан и не решается съесть его после шести. А потом не выдерживает искушения...

Угадайте, какой запрос выскочил первым, когда я набрал слово «откуда». Правильно - «Откуда берутся дети?» Впрочем, в наш век доступной информации странно, что кто-то еще может не знать этого. А вот более любознательные ребята интересовались происхождением Вселенной и рода человеческого.

Градус бреда достиг пика, когда я забил в строке поисковика: «Что будет, если...» Многих людей, например, интересует, что случится, если позвонить на номер 666. Наверное, из ближайшей табакерки выскочит полномочный представитель сил тьмы, который предложит продать свою бессмертную душу. Ну или со счета вашего мобильного просто снимут деньги, не знаю.

А вот по поводу того, чем руководствовались люди, интересующиеся, что будет, если молчать семь дней, у меня даже идей нет. Или вот еще такой запрос: «Что будет, если отсканировать зеркало?» Хм, а ведь интересно, надо будет попробовать... Популярным запросом также был такой: «Что будет, если в клеща вколоть перекись водорода? ВИДЕО». И ведь придет же в голову... Но окончательно меня добил следующий запрос: «Что будет, если пылесос поднести к глазу?» Как вообще такие мысли появляются? Успокаивает лишь то, что человек сначала спросил у интернета, а не принялся все выяснять экспериментальным путем. Впрочем, встречались и адекватные запросы, например: «Что будет с долларом в 2017 году?» Эх, кто бы знал, кто бы знал.

«Что делать, если...» - так начинаются еще одни популярные запросы. Признаться, здесь я был просто шокирован самым популярным из них: «Что делать, если беременна в 10?» В 10?! Мир совсем с ума сошел? После такого меня вряд ли чем-то можно удивить.

Так, что там у нас еще?.. «Что делать, если скучно за компьютером?» Хм, могу посоветовать пойти поработать. И конечно, куда без огородников: «Что делать, если на помидорах появилась фитофтора?» Люблю этих ребят, иногда мне кажется, что только они и не дают миру окончательно свихнуться.

Всем добра и полезной информации в Сети!