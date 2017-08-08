Одна моя подруга поделилась впечатлениями о солнечной Италии, другая побывала в середине холодной зимы в Таиланде. Но дальше всех шагнула пенсионерка Елена Потапова, в прошлом преподаватель математики. Она перелетела через океан и очутилась в Америке - вечном нашем сопернике. Там она побывала на экскурсии в Центре управления космическими полетами НАСА, на космодроме на мысе Канаверал и любезно согласилась поделиться своими впечатлениями.

В апреле у меня была возможность побывать в штате Флорида США. Поехала туда с подругой по приглашению друзей - наших земляков. Они предложили нам прикоснуться к истории покорения космоса и побывать с экскурсией на действующем космодроме. От такого предложения вряд ли кто-то откажется!

У входа - модель земного шара с аббревиатурой NASA (National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства), на гранитной стене фонтана с выгравированным портретом президента Джона Кеннеди написан фрагмент речи, в которой после полета Гагарина он признал первенство СССР в космосе, но пообещал всему миру, что американцы первыми ступят на Луну. После этой речи в 1961 году США начали разрабатывать свою лунную программу, и в 1969-м Нил Армстронг шагнул на лунную поверхность.

Мы в саду… ракет

Быстро прошли досмотр через звенящие рамки и очутились на площади перед «Садом ракет». В центре площади стоит вращающаяся на воде сфера звездного неба. Кроме ракет стоящих («Юнона», «Меркурий-Редстоун», «ТОР», «Меркурий-Атлас», «Титан» и «Джемини») есть лежащая («Сатурн» - она очень большая) и один из двигателей «Аполлона». Ракеты «Меркурий» - одноместные, запускались с 1959 по 1963 год, строились по первой космической программе США с таким же названием. «Джемини» - вторая программа, ракеты двухместные, 1964 - 1966 годы. Третья программа - «Аполлон», основная цель - полет к Луне, высадка на ней, съемки поверхности, забор образцов грунта и возвращение назад. Программа работала до 1980 года. Ее сменила программа космических челноков - «Спейс шаттлов», летательных аппаратов многоразового использования. Для ее выполнения понадобилось объединение технически развитых стран - СССР, Японии, Франции, Германии и др.

В этом парке ракет можно посидеть и сфотографироваться в капсуле спускаемого аппарата или в командном модуле корабля «Аполлон-14».

Друзья узнали, что автобусные экскурсии, позволяющие туристам посмотреть на разные закрытые объекты главного космодрома США, куда по-другому попасть просто невозможно, начинаются в 10 утра, поэтому мы пошли в кинотеатр 3D.

Неслись сквозь просторы космоса

Сначала зрители оказываются в круглом зале, на его стенах появляются портреты людей, чьи идеи стали фундаментом для технического прогресса человечества в способах передвижения - от изобретения велосипеда, паровоза, автомобиля и т. д. Сколько же ученых подготовили научную базу для прорыва в космос! Здесь и Циолковский, и немецкий конструктор ракет «Фау-2» Вернер фон Браун. Всех не перечислить. Потом со всех сторон появляются сообщения из газет, радио, телевидения о полетах спутников, ракет, космических кораблей. А в кинозале мы посмотрели недавно созданный короткометражный фильм «Герои и легенды» в формате 3D. Он потрясающий!

Вначале разные люди рассказывают, кто для них является героем. Затем вместе с рассказчиком и экипажем «Атлантиса STS-125» зрители участвуют в уникальной миссии по спасению космического телескопа «Хаббл», который вышел из строя в результате поломки. На IMAX-экране мы буквально проникаем в недра телескопа, летим через переплетения проводов, ищем место сбоя в ситуации ограниченного времени. Напряжение внутри нарастает - нужно успеть найти место поломки и починить! С экипажем участвуем в выполнении уникальной операции, сравнимой лишь с операцией на головном мозге, в комбинезоне астронавта с высокотехничными рукавицами, в условиях сумерек и космического холода - температуры ниже минус 200 градусов.

Мы несемся сквозь просторы космоса, видим рождение новых звезд и галактик, попадаем внутрь туманностей, следим за ремонтом космического телескопа «Хаббл». Испытываем радостное облегчение от благополучного исхода операции. После просмотра фильма мы пошли на стоянку туристических автобусов.

Едем на космодром

Пассажиры автобуса могли получить информацию об объектах космодрома как в привычных наушниках, так и в видеороликах на экранах мониторов, закрепленных над каждой парой сидений. По дороге водитель автобуса - она же экскурсовод - обращала внимание не только на здания и технические объекты, но и на то, что дорога идет по территории природного заповедника: «Посмотрите, вот крокодилы плавают, дикая собака бежит. Там орел летит, а вон его гнездо. Орел здесь старожил. Когда начали расширять территорию военной базы в 1957 году, он уже жил здесь и от своего гнезда не отказался до сих пор». Жаль, но из окна автобуса сделать фото этих представителей фауны у меня не получилось.

Автобус сделал остановку возле смотровой вышки, с которой именитые гости и журналисты наблюдают за стартом космических кораблей. Туристы выходят из автобуса и могут подняться на эту вышку, осмотреть окрестности, увидеть ракеты, готовящиеся к старту. Но посещение здания НАСА по вертикальной сборке ракет не было запланировано. Вместо этого мы посетили павильон на площадке с кинотеатрами, в нем - копия Центра управления полетами в натуральную величину, там на экране показывают видео о старте пилотируемого корабля и о том, как работают в это напряженное время специалисты НАСА.

Мы были в павильоне шаттла «Атлантис». Там мы посмотрели документальный фильм про историю полетов в космос - начиная с полетов спутников вокруг Земли, полета Гагарина и первых астронавтов США. Фильм документальный, очень познавательный. Было бы здорово, если бы его посмотрели российские школьники на уроке физики. Внутри здания перед кинозалом - экспозиция о начале исследования космоса. И первый экспонат, висящий под потолком у входа, - модель нашего космического корабля «Союз ТМ», а на стене - фотография первого спутника, запущенного в 1957 году. Было очень приятно, что достижения космонавтов СССР как первопроходцев не замалчиваются. Конечно, есть сведения и о первом человеке, облетевшем Землю, - советском летчике-космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине, и о первой женщине-космонавте Валентине Владимировне Терешковой. Есть стенды, посвященные Леонову, Королеву, Комарову. Все оформлено с любовью и достоинством.

В павильонах представлены разные экспонаты: костюмы астронавтов, их фотографии, слепки с рук, которые делают, чтобы перчатки скафандра были точно по руке конкретного человека, образцы лунного грунта и многое другое, макеты кабин в натуральную величину - в них можно посидеть на кресле, подержаться за рычаги управления кораблем и вообразить себя астронавтом. Желающие изучили симулятор ручного управления кораблем, пытались совершить виртуальную посадку спейс шаттла «Атлантис» или стыковку командного модуля с международной космической станцией и т. п. Те, кто умеет водить автомобиль, уверенно подходили к таким аттракционам. Я же только удивлялась всем этим затеям.

Летим на Луну

Еще посмотрели фильм (в комплексе несколько кинотеатров) о проектировании и создании корабля, летавшего на Луну, о проектировании корабля, который в будущем, ориентировочно в середине 30-х годов, направится к Марсу. Проектируют сверхтяжелые ракеты и корабль «Орион», для них будут строить новую стартовую площадку. Это работа международного масштаба с привлечением специалистов из разных стран.

В фильме формата 3D есть эпизоды, когда зрители как бы оказываются внутри корабля, взлетают, находятся в невесомости, приземляются. Все это сопровождается металлическим скрежетом, дребезжанием, тряской стульев и стен, плюс еще световые эффекты. А чего стоит потеря связи с экипажем или нарушение в навигации корабля, когда он летит на скалы и кажется, что мы все сейчас разобьемся! Нас выручает переход экипажа на ручное управление спуском. Ура, прилунились!

Выходит из спустившегося аппарата Нил Армстронг и совершает первую прогулку по Луне, укрепляет флаг США. Зрители совершили полет в космос, и «на пыльных тропинках спутника Земли остались Армстронга следы».

Завершили посещение комплекса Космического центра имени Джона Кеннеди просмотром фильма, посвященного экологическим проблемам, со съемками Земли из космоса и с самолетов. В этом фильме были показаны стыковка корабля-челнока со станцией «Союз», встреча и совместная работа космонавтов России и астронавтов США со смешанным составом команд из разных стран. Зрители увидели, как происходит получение грузов для полноценной работы и жизнедеятельности космонавтов, как они тренируются, чтобы мышцы не потеряли тонус, как бреются, как едят. Но самые впечатляющие кадры - о Земле. Показали рассвет над ней, как выглядят из космоса континенты, облака, ураган и его ядро.

Мне, не знающей английского, было труднее ориентироваться, берега какой страны или какого континента на экране. Ночные же съемки очень точно показывают очертания крупных городов. Фильм в целом посвящен экологическим проблемам: показали, как по-разному выглядит атмосфера над промышленными зонами и, например, над джунглями, как угрожающе выглядят места, где идет война или горят леса.

Теперь хочу на Байконур

Приехав в Казань, я поискала в интернете туры на российские космодромы. Оказывается, есть такие, например, можно поехать на Байконур на 4 или 5 дней. Оформление документов, допусков и разрешений на фото- и видеосъемки, правда, сложнее, чем в США, но при большом желании можно побывать и там, посетить музеи, посмотреть памятники и даже увидеть запуск ракеты-носителя «Союз».