В нашу редакцию часто обращаются граждане, купившие некачественный товар или получившие не удовлетворяющую их услугу. Немногие из них знают, что за консультацией в этих случаях они также могут обратиться в Госалкогольинспекцию РТ, одним из направлений деятельности которой является защита прав потребителей. Специалисты Госалкогольинспекции РТ подобрали типичные обращения граждан, с которыми они сталкиваются в своей повседневной работе.



Мы заказали стулья, а в качестве предоплаты внесли 5 тысяч рублей. Прошло две недели, звоним индивидуальному предпринимателю - телефоны отключены. Вдруг узнали, что он и вовсе обанкротился. У нас на руках есть договор. Что нам делать?

Рита

- Основанием для признания ИП банкротом должно быть решение суда. Только после этого вы можете быть уверенным в том, что ИП банкрот, а не просто уклоняется от исполнения принятых на себя обязательств. Важно, что ваш должник - ИП, а не, к примеру, ООО. В данном случае этот факт на вашей стороне - ИП отвечает по долгам своим имуществом как физическое лицо. Ваши действия должны свестись к следующему. Сначала надо направить на адрес места жительства ИП-банкрота претензию в письменном виде с требованием вернуть деньги. Если деньги не возвращены, нужно подавать иск в суд о взыскании денежных средств на бывшего индивидуального предпринимателя как на физическое лицо, причем иск подается в суд общей юрисдикции. К иску также необходимо приложить заявление с требованием ареста имущества и банковских счетов должника. К заявлению прилагаются копии договора, претензии, ответа на претензию, то есть все документы, которые у вас на руках.

Полгода назад купила телефон. Когда он перестал работать, сдала его по гарантии на ремонт. Но, забрав его из ремонта через 2 месяца, в тот же день вновь обнаружила, что он неисправен. В магазине снова хотят отправить телефон на ремонт, после чего опять придется ждать полтора месяца, когда починят. Имеют ли право так поступать в магазине и можно ли мне настаивать на замене телефона новым?



Олеся

- Максимальный срок ремонта может составлять 45 дней. Однако даже этот срок должен быть согласован с вами. В данной ситуации вам необходимо написать претензию продавцу в рамках закона о защите прав потребителей. Вы вправе потребовать замену товара на новый, так как неоднократная поломка телефона свидетельствует о наличии существенного недостатка товара.

Я - индивидуальный предприниматель, работаю парикмахером. Недавно сделала одной клиентке наращивание волос. Та ушла довольной, но через несколько дней сообщила, что недовольна услугой. Я записала ее на повторный бесплатный прием, но она не пришла и стала требовать возврата денег по телефону и угрожать инстанциями. Права ли она?



Елена Петровна

- Необходимо понять, что именно не устроило клиентку: качество наращивания или внешний вид. В первом случае предложите провести независимую экспертизу, которая определит качество вашей работы. Если выяснится, что наращивание выполнено плохо, экспертизу оплатите вы, если же вина не будет доказана - недовольная клиентка. В любом случае, перед тем как затевать любые споры, вам нужно убедиться, что вы делаете свою работу законно и имеете все необходимые разрешительные документы, а также используете качественные и легальные материалы.

За сколько дней до начала путешествия турагент обязан выдать документы?

Тимур

- Туроператор или турагент обязаны не позднее 24 часов до начала путешествия передать туристу оригинал договора о реализации туристского продукта, документы, удостоверяющие его право на услуги, входящие в туристский продукт (ваучер, билет и другие), договор добровольного страхования (страховой полис), заключенный в пользу туриста, в случае если такой договор заключен исполнителем от имени страховщика, а также иные документы, необходимые туристу для совершения путешествия. Предоставление туристу указанных документов в более поздние сроки возможно лишь при наличии его согласия (ст. 10 Закона №132-ФЗ; п. 19 Правил №452).

В конце апреля заказали у предпринимателя Н. стол на сумму 11300 рублей. Предприниматель обязалась выполнить заказ в течение одной недели и просила внести аванс в размере 3000 рублей. Через неделю обратились в магазин, но заказ не был выполнен, просили подождать. Стол мне нужен был срочно, я приобрела его в другом магазине. В возврате аванса мне было отказано. Что делать?

Раузия Исмагиловна

- Согласно ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать передачи оплаченного товара в установленный им новый срок либо возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.

В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Так что продавец обязан вам вернуть сумму оплаченного аванса.

Наняла бригаду рабочих для ремонта ванной комнаты. С рабочими был подписан договор, который предусматривал срок устранения недостатков, составляющий 5 рабочих дней. За период гарантийного срока плитка начала отваливаться. Мною была подана заявка на гарантийный ремонт. В течение срока, предусмотренного для устранения недостатков, никто не пришел. Тогда мною была нанята другая бригада рабочих, и произведен ремонт ванной. Имею ли я право на возмещение понесенных мною расходов производившей первоначальный ремонт фирмой?

Дарья

- В соответствии со статьей 30 Закона РФ «О защите прав потребителей» недостатки должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем. В случае нарушения указанных сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктами 1 и 4 ст. 29, в которых прописано: в отношении работы, на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы вправе потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами.

Привез холодильник в ремонтную мастерскую фирмы-производителя. Холодильник не приняли, сказав, что запчастей на него нет, поскольку модель сняли с производства год назад. Обязана ли в этом случае мастерская принять холодильник на ремонт?

Анвар Касимович

- В соответствии со ст. 6 Закона РФ «О защите прав потребителей» изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара.

При приемке шкафа я расписалась, что не имею претензий. Позже обнаружила царапины на дверце. Что мне делать?

Марина

- Во время приемки мебели необходимо очень внимательно осмотреть ее. Так можно выявить механические повреждения (вмятины, царапины) или несоответствие мебели условиям заключенного договора: не тот цвет, размер и т. п. Тогда необходимо составить письменную претензию в двух экземплярах с указанием одного из предусмотренных для этого случая требований (замена товара, устранение недостатков или возврат денег). Один экземпляр надо предъявить продавцу, второй (с датой и подписью принявшего) сохранить для дальнейших действий.

В течение гарантийного срока продавец обязан принять товар и провести проверку качества, а в случае необходимости - экспертизу, причем потребитель вправе присутствовать при этих процедурах и оспорить их результаты в судебном порядке.

Помните: согласно законодательству РФ организация отвечает только за тот брак, который возник до момента передачи вам товара. Независимая экспертиза не всегда может доказать, в какой момент появились царапины. В данной ситуации решение вопроса зависит от добросовестности продавца.

Кстати

По вопросам защиты прав потребителей жители республики могут обращаться по телефонам «горячей линии» Госалкогольинспекции РТ: 8 (843) 277-94-95 (для татарстанцев) и 8 (843) 277-94-96 (для казанцев).