Казанские полицейские в Челябинске задержали подозреваемую в серии мошенничеств. Злоумышленница, воспользовавшись доверием пожилых жителей нашего города, похитила около 100 тысяч рублей.



Один из них - 80-летний житель Казани, обратился в полицию в конце июля. Пенсионер рассказал, что на одной из улиц Московского района к нему подошла неизвестная женщина. Она поведала историю о том, что знакома с его родственниками из другого города, которые и сообщили адрес потерпевшего. В ходе беседы незнакомка пожаловалась на возникшие неожиданно финансовые трудности и попросила в долг 28 тысяч рублей. В залог она предложила оставить золотые украшения.

Потерпевший пригласил ее в квартиру, где отдал необходимую сумму. Однако ни вечером, ни на следующий день денег он так и не дождался. Как выяснилось, оставленные мошенницей украшения оказались дешевой бижутерией.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани совместно с коллегами из отдела полиции «Московский» в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение подозреваемой. Для ее задержания оперативникам пришлось выехать в Челябинск. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.