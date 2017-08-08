Пожалуй, не бывает такого дня, чтобы в нашей редакции не раздался звонок в рубрику «Глас народа» от читателя, недовольного работой своей управляющей компании или ТСЖ, повышением тарифов ЖКХ, уборкой дворов, некачественным капремонтом или вовсе его долгим отсутствием.

О том, что делать в этих случаях, наша беседа с исполнительным директором некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Дмитрием Романовым.

- Дмитрий Сергеевич, для чего создан ваш центр?

- Как некоммерческая организация мы функционируем с июля 2014 года в рамках исполнения Указа Президента РФ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Цель общественного контроля - создание комфортных, цивилизованных условий проживания для собственников жилых помещений, управляемых ТСЖ, УК и ЖСК, а также содействие открытым, профессиональным методам управления жилым фондом. Как известно, изменения в жилищном законодательстве происходят постоянно, и собственники не успевают проследить за всеми нововведениями. Отсюда и неграмотное поведение собственников. Мы проводим широкую просветительскую работу среди населения, оказываем консультации по «горячей линии», на нашем сайте и по скайпу, причем абсолютно бесплатно. Могу с уверенностью сказать: хотя в штате центра всего 8 сотрудников, все они компетентны в области жилищного законодательства. За это время нами созданы 8 буклетов и 4 методички по ЖКХ, которые раздаются посетителям в центре. Всего же у нас 30 направлений работы.

- Сколько человек обратилось к вам за помощью за это время?

- За три года мы получили около 40 тысяч обращений. И хотя мы не ведем статистику, думаю, где-то в 60% случаев проблемы, поднимаемые в них, были решены. А еще с нашей помощью были выиграны 300 дел в суде. К нам приходят не только собственники, но и председатели ТСЖ, которые хотят компетентно выстроить работу. Мы можем подсказать работникам ЖКХ, как урегулировать проблему. На общих собраниях собственников выступаем в роли третейского судьи. Кроме того, к нам обращаются и садоводы, например, с вопросом, как выбрать председателя товарищества собственников недвижимости.

- Какие ошибки допускают собственники?

- Одна из распространенных ошибок - не решив вопрос на уровне управляющей компании, они сразу пишут жалобы в приемную Президента РТ. Или подают в суд. А после того как суд проигран, уже сложно добиться положительного решения вопроса. Большинство собственников вообще не умеют писать жалобы - они сразу катают письмо на 10 страниц, где затрагивают массу проблем. В написании жалобы правило такое: одна проблема - одно заявление.

- И вы их учите писать жалобы?

- Регулярно! В нашем центре в рамках жилищного просвещения примерно раз в две недели для всех слоев населения мы организуем школу грамотного потребителя. За три года обучение там прошли 3 тысячи человек. Темы самые разные: как читать счет-фактуру, как провести общее собрание, как организовать ТСЖ... Недавно в рамках пилотного проекта при содействии уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской и Государственной жилищной инспекции мы провели день правовой помощи в администрации Кировского и Московского районов Казани. Ведь рядовому казанцу бывает трудно достучаться до чиновников, а тут сразу вопрос берется на контроль, отслеживается его исполнение. Планируем провести такие встречи и в других районах города.

- Что делать, если УК проигнорировала обращение собственника?

- Если вопрос касается незаконного повышения тарифов, надо обращаться в Госкомитет по тарифам, УФАС, по поводу неудовлетворительной работы УК, некачественного капремонта - в Госжилинспекцию РТ, по поводу неприятного запаха в подвале - в Роспотребнадзор.

- Но ведь есть и сутяжники, которые целыми днями строчат жалобы в разные инстанции…

- Бывают проблемы реальные, а бывают надуманные. Если по законодательству УК и ТСЖ правы, мы разъясняем это собственнику. Если к нам обращаются по поводу начислений в счете-фактуре, мы объясняем, откуда какие цифры берутся.

- Да уж, трудно разобраться в счете-фактуре, когда жилищно-коммунальные тарифы постоянно растут.

- Тарифы растут в том числе и потому, что нужно модернизировать сети, проводить ремонт оборудования. Конечно, должна быть выработана стратегия урегулирования роста тарифов. Но собственник должен понимать, что есть коммунальные и жилищные тарифы. Коммунальные (за электроэнергию, газ, водоснабжение) устанавливаются Госкомитетом РТ по тарифам, жилищные - управление жилым фондом, тарифы на уборку мест общего пользования, обслуживание санитарно-технических и электросетей, дератизацию, дезинсекцию и другие устанавливает исполком муниципалитета в конце года. Если в счете-фактуре завышены коммунальные платежи, можно смело обращаться в Госкомитет по тарифам и УФАС. Управляющая организация может повысить жилищные тарифы, но только по решению собрания собственников жилья.

- Обязательно ли проведение такого собрания, если, например, планируется установить рекламные щиты в лифте или светящуюся рекламу на доме?

- В этих случаях вопрос размещения рекламы должен быть принят на общем собрании по согласию 67%, то есть 2/3 собственников в доме, так как речь идет об общедомовом имуществе. Там же можно решить, куда будут направляться средства от сдачи в аренду или оказания рекламных услуг - на обустройство детской площадки, текущий ремонт дома или другое. То же касается и антенн сотовых операторов.

- Дмитрий Сергеевич, куда пропали ОДН из счета-фактуры?

- ОДН с января ушли в жилищные услуги и теперь отражаются в графе «Содержание дома». То, что ОДН теперь стали фиксированными, - это хорошо. Другое дело, что 11 строчек свернули в одну, а это в какой-то мере сокрытие информации. Не так давно УФАС снова выдало управляющим организациям предписание расшифровывать свернутые строчки, а по ОДН уже вступили в силу новые изменения, по которым общедомовые затраты на электроэнергию и воду по решению общего собрания собственников дома могут считаться либо по счетчику, либо по нормативу. Кстати, согласно постановлению РФ №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» эти организации обязаны раскрывать всю информацию, касающуюся их работы, на сайте мониторинга ЖКХ и при личном обращении собственника.

- По сути, в УК, ТСЖ и ЖСК трудятся наемные работники, которых жильцы содержат на свои деньги…

- Да, это так, но обычно в договоре написано лишь то, что организация оказывает услуги. А сколько раз должны, например, убираться в подъезде или чистить снег под скребок - об этом ни слова. Раз нет в договоре, значит, и предъявить претензии не к чему.

- Какие еще вопросы волнуют татарстанцев?

- Много вопросов вызывает установка котлов индивидуального отопления. Деньги на это выделяются из республиканского бюджета. И немалые - стоимость оборудования на один дом обходится в 5 миллионов рублей, но если 2/3 собственников жилья в многоквартирном доме будут против, то котлы не установят. Еще проблема: надеясь на УК в вопросе поверки счетчиков, многие жильцы не следят за тем, подошел ли у них срок поверки. В итоге начисления производятся по нормативу, что ведет к повышению коммунальных платежей. Часто возмущаются, почему дом не включен в краткосрочную программу капремонта. В этом вопросе, надо сказать, и собственники, и УК должны проявлять инициативу. К тому же совет дома обязан подписывать акт приемки жилья после капремонта.

- Дмитрий Сергеевич, что бы вы поменяли в ЖКХ, если бы стали руководителем отрасли?

- Я бы вернул в государственное управление жилищно-коммунальную сферу. Сделать это можно только на федеральном законодательном уровне. Когда сфера ЖКХ была государственной, ответственность была выше. А еще больше бы внимания уделил повышению квалификации сотрудников. Хотелось бы, чтобы в Казани со временем появилась Ассоциация собственников жилья, как в Санкт-Петербурге. Так легче информировать население о нововведениях в Жилищном кодексе. К сожалению, мы еще не вырастили грамотного собственника. А учитывая то, что в конце декабря 2016-го вышел закон об общественном жилищном надзоре, сейчас мы продумываем механизм работы, чтобы собрать людей, готовых выступить в роли общественных жилищных инспекторов. К ним будут обращаться люди с реальными вопросами, которые можно решить, избегая обращения в государственный жилищный надзор.

Кстати

За бесплатной помощью по вопросам ЖКХ можно обратиться в НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан»

по адресу: г. Казань, ул. Лобачевского, 10в, тел. 8 (843) 236-29-97, сайт obcontrolrt.ru.