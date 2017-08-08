В это воскресенье, 13 августа, в 19.00 в парке «Черное озеро» состоится вечер оперы Sforzando.

Молодежный оркестр фонда развития исполнительского искусства Республики Татарстан Sforzando, а также приглашенные артисты из Австралии, Италии и России исполнят мультимедийный оперный перформанс «Аркаим» и камерные оперы «Алеко» и «Вий». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РТ, фонда «Живой город» и дирекции парков и скверов Казани. Вход свободный.

Расписание площадок

19.00, зеленая зона слева от главного входа в парк. Камерная опера «Алеко», премьера. Композитор: Сергей Рахманинов, по поэме Александра Пушкина «Цыганы». В исполнении Молодежного оркестра фонда Sforzando.

20.00, зеленая зона слева от главного входа в парк. Камерная опера «Вий», премьера. Композитор: Елена Анисимова, по одноименной повести Николая Гоголя. В исполнении Молодежного оркестра фонда Sforzando.

21.00, открытая площадка в центре парка. Мультимедийный перформанс «Аркаим», премьера. Композитор: Николай Попов (Москва).