Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан сообщает, что Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с сообщениями об ухудшении эпидситуации по энтеровирусной инфекции на курортах Турецкой Республики направлен запрос в адрес органов здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации.



Для оценки ситуации Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан организована работа электронной горячей линии - обращения принимаются по адресу: rpn.ei@tatar.ru, с пометкой «Турция».

Для организации и проведения необходимых мероприятий просим по возможности указывать в обращении следующие данные: период нахождения в Турецкой Республике, дата ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, контактные данные (ФИО, если возможно), место отдыха, отель, дата возвращения в страну (либо предполагаемого возвращения), состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись), обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении, наименование туроператора и страховой компании.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан обращает внимание, что при ухудшении самочувствия во время отдыха либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей.

В летне-осенний период ежегодно отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями.

Энтеровирусная инфекция - болезнь, вызываемая энтеровирусами, которые очень устойчивы во внешней среде. Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.

Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются водный, контактно-бытовой, воздушно-капельный. К факторам передачи инфекции относятся вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.

Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека (центральную и периферическую нервную систему, сердце, легкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения). В связи с этим различают различные формы заболевания. При появлении первых симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.

В целях профилактики возникновения заболевания энтеровирусной инфекцией настоятельно рекомендуется придерживаться следующих правил: соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета и возвращения с улицы; использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду; соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известным сроком хранения, тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи; не купаться в несанкционированных местах купания, при купании в море или санкционированных местах не заглатывать воду, по возможности ограничить купание детей в бассейнах до стабилизации эпидемиологической ситуации.