Фасад дома №66 по улице Волкова будет отреставрирован в рамках городского фестиваля «Том Сойер Фест».

До этого силами активистов были восстановлены фасады двух деревянных домов в историческом центре Казани - №29 и 42 по улице Волкова.

Добровольцы работают дружно. Они профессионально снимают старую краску с фасадов и стен домов, пропитывают деревянные материалы антисептиком, грунтуют и красят. Также при поддержке специалистов были отремонтированы деревянные ворота и кованый козырек XIX века, восстановлены ранее утраченные деревянные элементы.

Напомним, городской фестиваль «Том Сойер Фест» стартовал в июне в десяти городах России. В Казани этот необычный проект проходит второй год подряд. В этом году казанские активисты запланировали отремонтировать фасады четырех домов. После завершения работ в доме №66 по ул. Волкова активисты движения по защите исторической среды возьмутся за восстановление фасада дома №19 по ул. Лесгафта.

Экспертную помощь в работах на объектах оказывают кафедра реставрации и реконструкции КГАСУ, Союз реставраторов РТ, координатором выступает Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК).