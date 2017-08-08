Жителей Казани приглашают принять участие в опросе, который проводится в рамках разработки новой маршрутной сети пассажирского транспорта города до 2023 года.

Ответить на вопросы о работе городского общественного транспорта и оставить свои пожелания по оптимизации маршрутной сети казанцы могут на сайте комитета по транспорту http://kazantransport.ru/.

Напомним, конкурс на разработку новой схемы объявлен 31 мая текущего года. Всего на конкурс подано 7 заявок, которые оценивались по нескольким параметрам. В результате наибольшее

количество баллов набрала московская организация «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» -

НИИАТ.

По техническому заданию работа будет выполняться в несколько этапов в течение пяти месяцев. Сдача проекта запланирована на декабрь текущего года, после чего работа отправится на экспертизу, которую будут проводить эксперты с мировым именем.

Стоит отметить, что новая схема маршрутной сети будет обсуждаться и с жителями города. Предложения принимаются не только на транспортном сайте города, но и в комитете по транспорту, на официальном портале мэрии Казани http://www.kzn.ru/ и по телефону «горячей линии» 8 (843) 275-30-50. Все пожелания горожан будут направлены в адрес НИИАТ, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата Казгордумы.