На озере Изумрудном, что неподалеку от поселка Юдино, в прошлые выходные прошла природоохранная акция, целью которой было не просто очистить дно и берега водоема от мусора, но и привлечь внимание населения к вопросам экологии.



Организаторы мероприятия - Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с региональным отделением Русского географического общества в Татарстане. Напомним, акцию поддержали члены экологического движения «Будет чисто», Общероссийского народного фронта, волонтерского экологического штаба и неравнодушные граждане республики. Аквалангисты Федерации подводного спорта Республики Татарстан и члены РГО собирали мусор на дне озера, остальные очищали береговую зону.

В итоге общими усилиями со дна и берегов Изумрудного было собрано более 300 кг мусора (около 100 - со дна озера), очищено свыше 5000 кв. м подводной площади, более 50 человек приняли участие в акции.

- На территории пляжа имеются специальные контейнеры для сбора мусора. Но, к сожалению, люди не доносят до этого места свой мусор, а просто оставляют его на пляже, - говорит заместитель начальника Центрального территориального управления Минэкологии РТ Алмаз Исмагилов. - Отдыхающим просто лень дойти до контейнеров, поэтому они оставляют бутылки и упаковки от продуктов прямо на песке.

Бытовые отходы, оставленные отдыхающими, уже образовали на территории пляжа две большие несанкционированные свалки. Согласно Федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» содержание территории в надлежащем состоянии возлагается на администрацию Кировского и Московского районов. Экологами направлено письмо в адрес администрации для устранения всех причин и условий, способствовавших совершению данного нарушения, и принятия мер по очистке территории в кратчайшие сроки, сообщается на сайте Минэкологии РТ.

11 августа в 10 утра пройдет юбилейная экологическая акция. Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с членами Татарстанского отделения Русского географического общества и представителями экологических организаций проведет очистку озера Лесного (Авиастроительный район). Приглашаются все неравнодушные жители поселка Северного и горожане, ратующие за экологию родного края.