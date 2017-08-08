В Жилищный кодекс был внесен ряд изменений, касающихся порядка оплаты электричества, холодной и горячей воды, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также порядок оплаты отведения общих сточных вод.

Теперь жильцам многоквартирных домов можно выбирать способ оплаты за общедомовые нужды: по нормативам, счетчикам или среднемесячному показателю за прошлый год.

В первом случае жильцы заплатят по минимальному ежемесячному нормативу, установленному в регионе. Но управляющая компания должна будет сделать перерасчет, если жители дома израсходуют меньше коммунальных ресурсов по региональному нормативу и эти данные подтвердит общедомовой счетчик.

Второй способ - платить по фактическим показаниям счетчика, особенно это пригодится жильцам домов, где понятны источники сверхнормативного потребления.

Также можно будет платить фиксированно по среднемесячному показателю за прошлый год. Корректировку начислений будут делать один раз в году по показаниям общедомовых счетчиков.

Проголосовать за тот или иной способ оплаты коммуналки можно будет на общем собрании собственников квартир в доме.