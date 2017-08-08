В рамках 5 тура РФПЛ казанский «Рубин» и московский «Локомотив» разошлись миром - 1:1.

Казанский «Рубин» в целом на матч с «Локомотивом» стартовый состав не поменял, и с первых же минут наладил столь мощный прессинг, что до 40-й минуты гости и не помышляли о подвижке в сторону ворот Рыжикова.

Казанцы подали 5 угловых, но никаких дивидендов из этого в первом тайме не извлекли. Но втором тайме «Рубин» неожиданно остался в меньшинстве – за отмашку в атаке был удален Жонатас.

И, тем не менее, после сноса Камболова в штрафной был назначен пенальти, и Жемалетдинов, бывший игрок «Локо», болельщиков не разочаровал – 1:0.

А разочаровал еще один «бывший»: Соломон Кверквелия сравнял счет уже в добавленное время – 1:1.