Всего в Министерство строительство и ЖКХ были поданы дорожные карты 52 регионов РФ.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил Татарстан, Московскую и Самарскую области за дорожные карты проблемных объектов, сообщает ТАСС. Сообщается, что всего в министерство были поданы графики от 52 регионов и не все дорожные карты соответствуют требованиям.

«Только 39 регионов сделали грамотные графики. Среди них — Московская и Самарская области, а также Республика Татарстан», — сказал Мень. Министр сообщил, что регионам будут направлены требования по доработке графиков. Ожидается, что до конца августа дорожные карты всех регионов будут соответствовать требованиям.