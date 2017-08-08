По версии следствия, Хайруллин незаконно получил от предпринимателей 24 млн рублей.

Советский районный суд Казани продлил срок ареста депутата Казгордумы Надыра Хайруллина, сообщает пресс-служба суда. В отношении Хайруллина было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», однако позже оно было переквалифицировано. Сейчас Хайруллин обвиняется по статье «Посредничество в передаче взятки в особо крупном размере».

Напомним, что Надыр Хайруллин был арестован 28 апреля 2017 года. По версии следствия, обвиняемый получил от предпринимателей 24 млн рублей.