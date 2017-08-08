Сегодня на Kazan-Arena состоится встреча между «Рубином» и «Локомотивом».

Сегодня в рамках 5 тура РФПЛ состоится встреча между «Рубином» и «Локомотивом». Матч состоится в 20.00 на стадионе Kazan-Arena.

После 4-х туров в РФПЛ установилось двоевластие. Московский «Локомотив» и питерский «Зенит» имеют в своем активе по 12 очков из 12 возможных.

Что касается «Рубина», подопечные Бердыева находятся на 7 позиции при набранных 6 очках за 4 игры. Однако отметим, что казанцы выиграли последние две встречи, причем последняя победа пришлась на ЦСКА.

Аналитики и букмекеры склоняются к победе «Рубина». Как будет на деле - увидим сегодня.