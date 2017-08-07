Новый литературно-туристический маршрут «По Руси с Максимом Горьким», приуроченный к 150-летию со дня рождения писателя, пройдет по трем городам России — Нижний Новгород, Казань и Москва. Именно эти три города сыграли ключевую роль в жизни и творчестве Максима Горького.

Первый маршрут планируется запустить уже к концу августа 2017 года, сообщает издание «Известия».

Главная идея проекта — «путешествие по биографии» известного нижегородского писателя, знакомство с его творческим наследием, окружением, влиявшим на становление характера и творческого стиля.

Отправная точка – музей-квартира на улице Семашко в Нижнем Новгороде. Затем любителей творчества Горького отвезут в Арзамас, где он отбывал ссылку. В этом городе была написана пьеса «На дне». Далее последует Казань, где юный Алеша Пешков «собирал» материал для «Моих университетов», перебиваясь заработками чернорабочего, дворника, бурлака и помощника пекаря. Конечной точкой маршрута станет Москва. Туристов отвезут в музей-квартиру в особняке Рябушинского, где Горький поселился в 1931 году после возвращения из Италии.

Горьковских мест в столице Татарстана много: есть почти нехоженые вроде трущобы «Марусовка» на Рыбнорядской (сейчас улица Пушкина), где будущий писатель снимал угол, и широко известные, например, подвал пекарня — прежде булочная Деренкова, в которой Горький служил в «мальчиках». Сегодня здесь располагается литературно-мемориальный музей. Также экскурсантам покажут пристани — там писатель «ходил бурлаком», а Федор Шаляпин часами слушал грузчиков и крючников, распевавших «Дубинушку».

Туристическим туром уже сейчас интересуются иностранцы, особенно итальянцы (Горький, проживший более 15 лет на Капри, считал эту страну своей второй родиной) и китайцы, которые активно переводят и переиздают произведения русского писателя.