Готовность долгожданного для жителей Советского района объекта оценил мэр Казани Ильсур Метшин.

1 сентября в столице РТ откроется школа №181, сообщается на сайте мэрии города. Строительство школы началось в октябре 2016 года. Предполагается, что строительство объекта будет завершено 23-25 августа. Готовность объекта оценил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Жители Советского района, особенно микрорайона «XXI век», давно ждали эту школу. Школа оснащена всем необходимым - просторные светлые классы, коридоры, есть все для занятия спортом - и спортивные залы, и бассейн, летние открытые площадки. Все, как должно быть в XXI веке», - отметил Ильсур Метшин.