На время прошедших выходных территория двора Национального музея РТ превратилась в поле сражений времен Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов - там прошел фестиваль «Восток - Запад: отечественные войны России».

Участники, члены военно-исторических клубов из Казани, Самары, Кирова, Ульяновска, подробно и тщательно воссоздали обмундирование солдат и офицеров армий тех лет. Все - от личного оружия до пуговицы на мундире французского офицера или подсумка бойца Красной Армии - практически точно соответствует оригиналам, на основе которых они были изготовлены.

Организатором фестиваля «Восток - Запад» стал Национальный музей РТ. С приветственным словом перед гостями и участниками выступила его генеральный директор Гульчачак Назипова:

- Хочу поблагодарить Российское военно-историческое общество, оказавшее нам поддержку в организации мероприятия, а также партию «Единая Россия» за проект «Историческая правда», включивший фестиваль «Восток - Запад» в основную программу мероприятий в 2017-м и последующих годах. Хочу отметить, что наш исторический фестиваль - единственный в России, проходящий во дворе крупнейшего регионального музея.

Выбор темы фестиваля не случаен - эти важнейшие вехи истории нашей страны являются основой патриотического воспитания молодежи. На эту тему высказался один из организаторов мероприятия - руководитель ВИК «Витязь» Владислав Хабаров:

- Пусть будет так, чтобы мы никогда не забывали великое прошлое нашей страны. Потому что, если мы его забудем, историю за нас напишут другие. Для этого и существует реконструкторское движение и наш фестиваль.

Первый день программы был посвящен эпохе наполеоновских войн. Гости исторического праздника с легкостью могли погрузиться в атмосферу тех лет. Сверкающие мундиры французских офицеров и простые шинели русских ополченцев, неистовая сабельная рубка и грохот старинных ружей - все это способствовало ощущению попадания в другое время, если не в иной мир. Реконструкторы весьма достоверно, но при этом интересно и с юмором воссоздали бой между российскими и французскими войсками в деревне близ Смоленска.

Впрочем, второй день фестиваля сумел затмить первый по масштабности событий. Здесь гостей ожидала реконструкция сражения, произошедшего в 1944 году под Витебском. Торжественное открытие второго дня фестиваля началось с вынесения настоящего боевого знамени полка, участвовавшего в тех событиях около 73 лет назад.

- В нашем музее хранится много знамен, в том числе и боевых, - пояснил Владислав Хабаров. - Мы впервые демонстрируем знамя 1124-го стрелкового полка, входившего в состав 334-й дивизии. Эта дивизия была сформирована в Татарстане, ее штаб находился буквально в квартале от нашего музея. Начав участие в боевых действиях в 1941 году в боях за Москву, 334-я дивизия ни разу не была разбита и не отступала, получила почетное названия «Витебск» после боев за этот город в 1944 году. Отличилась 334-я дивизия и в штурме Кенигсберга, а также в других сражениях.

Зрителей ожидало действительно впечатляющее действо. Организаторы и участники реконструкции не пожалели боеприпасов. Причем стреляли не только из винтовок и карабинов, на поле боя грохотали ручные и станковые пулеметы. Несмотря на то что, конечно, победили наши, Владислав Хабаров обратил внимание на умение людей, изображавших немецких солдат и офицеров:

- Хочу обратить ваше внимание на ребят, одетых в форму вермахта. Это не делает их врагами, фашистами, нацистами. Просто для реалистичного воссоздания боев тех лет кто-то должен играть противника. А для того чтобы продемонстрировать все напряжение тех событий, весь героизм бойцов Красной Армии, нам необходим не просто соперник, а очень толковый и серьезный. Поэтому я хочу особенно поблагодарить тех, кто в этой реконструкции изображает немцев, невзирая на свои патриотические чувства.