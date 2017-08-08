Футболисты мадридского «Реала» второй раз в своей истории выиграли Суперкубок УЕФА. Матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы («МЮ») прошел в македонском Скопье, и завершился победой «сливочных» - 2:1.

В середине первого тайма за счет индивидуального прохода Карлос Касемиро открыл счет, а на 52-й минуте Иско, сыграв в стенку с партнером, выскочил один на один с голкипером де Хеа и удвоил преимущество – 2:0.

На 62-й минуте Ромело Лукаку преуспел на добивании после удара Матича и один мяч отыграл (2:1), но в оставшиеся полчаса англичане так и не сумели сравнять счет.