Юношеcкая сборная России по футболу (U19) под руководством Александра Гришина играла на турнире в Испании (COTIF).

Россияне одержали две победы при двух поражениях, и не вышли из группы. Стоит отметить, что игроки сборной России играли с соперниками на год старше. Все четыре матча сыграли рубиновцы: форвард Михаил Яковлев и защитник Дмитрий Губанов. Еще один наш игрок - Кирилл Лукьянчиков – сыграл в одном матче.

Михаил Яковлев стал лучшим бомбардиром среди россиян: из четырех голов сборной на турнире три на счету Яковлева. Он забил в матче со сборной Мавритании (1:3), а также отметился дублем в игре с «Вильярреалом» (1:2).