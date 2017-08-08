Россияне одержали две победы при двух поражениях, и не вышли из группы. Стоит отметить, что игроки сборной России играли с соперниками на год старше. Все четыре матча сыграли рубиновцы: форвард  Михаил  Яковлев и защитник Дмитрий Губанов.  Еще один наш игрок - Кирилл Лукьянчиков – сыграл в одном матче.

Михаил Яковлев стал лучшим бомбардиром среди россиян: из четырех голов сборной на турнире три на счету Яковлева. Он забил в матче со сборной Мавритании (1:3), а также отметился дублем в игре с «Вильярреалом» (1:2).