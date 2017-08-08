В Москве на гребном канале в Крылатском завершился чемпионат России по академической гребле. Студенты Поволжской академии спорта на этих соревнованиях стали не только призерами, но и победителями.

Итак, чемпионом в парной двойке легкого веса стал магистрант Академии Антон Куранов в паре с Назаром Лившицем.

Еще одним обладателем «золота» на этих соревнованиях стала магистрант Академии Анастасия Лебедева в парной двойке легкого веса.

Серебряные медали завоевали студентки Академии Кира Ювченко и Екатерина Козленко (представляющая Татарстан) в женской восьмерке. Кроме того, девушки сумели стать еще и серебряной и бронзовой медалистками в двойке без рулевого соответственно.

Еще три медали татарстанцы получили в восьмерке: «Серебро» у Павла Руднева, а «бронза» у Ильи Иванова и Георгия Семчикова. Еще одна «бронза» - у Александра Стромкина в двойке без рулевого.