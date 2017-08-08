Резервисты казанского «Рубина» сыграли на стадионе «Рубин» со сверстниками из московского «Локомотива».

Гости открыли счет во втором тайме: редким по красоте ударом отметился Долгов, Он откликнулся на передачу во вратарскую и, не дав мячу опуститься, с лета вогнал мяч под перекладину ворот Акмурзина – 0:1.

Не менее красивым оказался и ответный мяч казанцев – Ахметов эффектно обработал мяч, и пробил в дальний нижний угол на 91-й минуте – 1:1. Отметим, что это уже 4-й мяч Ильзата подряд в играх за дубль.