Собранные средства - 3 тысячи 805 рублей пойдут на приобретение велотренажеров для детей-инвалидов, подопечных фонда. Кстати, сегодня в Казани проживает около 2,5 тысячи детей-инвалидов. Сотрудники фонда выражают искреннюю благодарность всем, кто не остался равнодушным к детским мечтам.

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