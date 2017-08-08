БФ «Альпари» помогает осуществить детские мечты

В прошлые выходные, 5 и 6 августа, в Казани прошла благотворительная акция БФ «Альпари», во время которой были собраны средства в помощь детям с ограниченными возможностями, мечтающим вести активную жизнь и заниматься спортом.

Собранные средства - 3 тысячи 805 рублей пойдут на приобретение велотренажеров для детей-инвалидов, подопечных фонда. Кстати, сегодня в Казани проживает около 2,5 тысячи детей-инвалидов. Сотрудники фонда выражают искреннюю благодарность всем, кто не остался равнодушным к детским мечтам. реклама

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