На поля Татарстана начали выезжать агитационные бригады. Так, например, в Апастовском районе самодеятельные артисты районного дома культуры повышали настроение и боевой дух механизаторов, занятых на уборке урожая.

Как правило, такие бригады выступают перед комбайнерами во время их обеденного перерыва. «Выступление артистов, песни и танцы помогают с новыми силами приняться за работу. А когда есть настроение, то и дело спорится», - отмечают механизаторы. С ходом полевых работ ознакомился и руководитель исполнительного комитета Апастовского муниципального района Алмаз Гибадуллин, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.