Прочитав в «Казанских ведомостях» интервью с Шамилем Агеевым «Комсомол для молодежи был социальным лифтом», хочу поделиться воспоминаниями о своей комсомольской юности.



Я попала на авиационный завод им. С.П.Горбунова по распределению после окончания химико-технологического института в августе 1960 года. Меня сразу определили на должность технолога в цех покрытий, и в тот же день я получила место в общежитии.

На работе меня встретили хорошо, я легко влилась в комсомольскую семью цеха. В то время комсомольская организация завода была одной из лучших организаций Татарстана. В каждом цеху, в каждом отделе комсомольская жизнь кипела.

Большую помощь в проведении разных мероприятий оказывали и администрация завода, и профсоюзная организация, ну а партийный комитет нами руководил.

Уже на комсомольской конференции осенью 1961 года комсомольцы цеха предложили мою кандидатуру в состав заводского комитета комсомола. В те времена комсомольские конференции проводились ежегодно. Комсомольцы выступали активно, шумно, с критикой работы отдельных членов комитета, а в перерывах пели комсомольские песни. В 1961 году конференция проходила в ДК им. В.И.Ленина, только что построенном заводом. Это был наш, заводской Дворец культуры!

Молодежный коллектив завода был большой. Выбирали ребят активных, с хорошими организаторскими способностями. Подбор кадров, особенно на освобожденную работу, - это первый секретарь и два его заместителя - был тщательным.

Помню, после года работы, в 1961 году, мне предложили перейти на освобожденную работу. На эту тему со мной беседовал заместитель секретаря парткома Касим Савельевич Суликов. В то время я отказалась, потому что в октябре 1961 года меня назначили на должность начальника технологического бюро цеха и работа по специальности мне нравилась.

Но чему было суждено сбыться, то сбылось - независимо от моего желания. В феврале 1963 года заместитель секретаря комитета комсомола уходит на другую работу. И меня приказом по заводу снимают с должности в цехе в связи с переходом на комсомольскую работу.

Началась активная и, надо признаться, замечательная жизнь. Секретарем комитета комсомола был Г.Кобелев, я была заместителем по идеологии, К.Коженков - заместителем по организационным вопросам. Работали дружно. Каждую неделю проводили заседания комитета комсомола, так как у нас на заводе было более 100 первичных организаций, мы много работали индивидуально с каждым цехом и отделом. Занимались оформлением подписки на комсомольскую республиканскую газету, весной чистили стадион с деревянными трибунами от талого снега, убирали мусор в парке «Крылья Советов», помогали в подготовке пионерских лагерей к летнему сезону. Подбирали пионервожатых из комсомольцев завода в пионерские лагеря и лагерь для трудных подростков.

На заводе работал «Комсомольский прожектор». Это был стенд с материалами, где освещались недостатки цехов по выполнению плана, по перерасходу электроэнергии, воды, пара и т. д. Была у нас организована и «Боевая комсомольская дружина». Активную деятельность развернула культурно-массовая комиссия. Во всевозможных творческих конкурсах, смотрах принимали участие все.

Заседания партийно-хозяйственного актива не проходили без участия представителей комсомольских организаций цехов и отделов. Администрация завода, профсоюзный комитет, партком доверяли нам распределять квартиры в домах, строящихся для молодежи.

Комсомол был настоящей кузницей кадров для молодых специалистов, где определялись их лидерские качества, организаторские способности. Недаром из числа секретарей комитета комсомола, комсоргов цехов и отделов вышли многие руководители завода, Казани и Республики Татарстан.

Римма Ивановна БЕЛОВА, ветеран КАПО им. С.П.Горбунова

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