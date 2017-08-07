Среди Героев Советского Союза, генералов, родившихся в Казани, был командир дивизии, которому довелось под обстрелом фашистов летом 1943 года (в ходе Курской битвы) форсировать Оку, а в апреле 1945-го - Одер и отрезать путь гитлеровцам к их последней надежде - ракетной базе Пенемюнде.

Правда, звание Героя Советского Союза гвардии генерал-майору Александру Васильевичу Кирсанову присвоено по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года не за эти операции. В наградном листе записано так: «Командир 76-й гвардейской Черниговской стрелковой дивизии 9-го гвардейского стрелкового корпуса Кирсанов 28 - 30 сентября 1943 г. организовал форсирование реки Днепр своей дивизии в Брагинском районе Полесской (ныне Гомельской) области Белоруссии. Воины-гвардейцы захватили плацдарм и отражали многочисленные контратаки превосходящих сил неприятеля».

А начиналась боевая биография красного командира необычно. Родившись 23 декабря 1898 года в семье кустаря-ремесленника, выпускник Казанского реального училища и учительской гимназии в 1918 году был зачислен в артиллерию Колчака.

Повоевать на стороне белых толком не успел, попал в плен к красноармейцам. Те сразу поняли, что перед ними не классовый враг, и поставили 20-летнего паренька на довольствие в 29-ю стрелковую дивизию Блюхера. Сражаться довелось Саше

Кирсанову не со своими, а с белополяками. Да так, что в 1922 году его за проявленное мужество приняли в партию большевиков.

Окончив в 1926 году Киевскую артиллерийскую военную школу, служил в Закавказском военном округе.

Великую Отечественную войну встретил в должности командира 422-го гаубичного артиллерийского полка 157-й стрелковой дивизии. С сентября 1941 года воевал на Южном, Сталинградском, Центральном и Белорусском фронтах. Участвовал в сражениях под Одессой, в Крыму, на Курской дуге.

В Крыму 17 мая 1942-го ранен в плечо

В 1943 году А.В.Кирсанову присвоено воинское звание генерал-майора за то, что руководимая им 76-я гвардейская дивизия освободила Чернигов.

О боевых заслугах генерала говорят награды. Кроме «Золотой Звезды» Героя два ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, ордена Суворова I ст., Кутузова II ст. и Отечественной войны I ст.

Далеко не случайно 24 июня 1945 года Кирсанов участвовал в Параде Победы.

В 1949 году талантливый военачальник направлен в Военную академию Генерального штаба. Но… началась новая волна сталинских репрессий в армии. Сталин, видимо, испугался, что боевые генералы осуществят фразу из песни «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». Многие военачальники были расстреляны.

Кирсанову повезло: фронтовому комдиву в 1951 году доверили руководить курсами усовершенствования командного состава воздушно-десантных войск в Рыбинске.

После отставки с начала 1960-х до 1974 года генерал-майор Кирсанов был проректором Белорусского государственного университета. Умер 16 ноября 1994 года в Минске, где и похоронен на Московском кладбище.

В Казани именем Героя Советского Союза названа улица.

Из наградных листов

К ордену Красного Знамени, 21 сентября 1942 года

«Под Сталинградом непосредственно руководит артиллерией дивизии на передовых позициях. Сохранил материальную часть артиллерии. Лично руководил артполком и отбил несколько танковых атак. При отходе лично вывел из боя 422-й артполк и артиллерию дивизии».

К ордену Суворова II степени, 18 июля 1943 года

«Находится в центре ударной группы армии и корпуса. Осуществил прорыв в сложной обстановке с форсированием реки Оки в районе Толмачева. Наступал без танков. Прорвал вторую линию обороны противника в районе Хмелевой. Несмотря на неоднократные контратаки танков 12-й дивизии немцев, сумел закрепиться на высоте 231,3 в районе Хмелевой, в 2 км от противника».

К званию Героя Советского Союза, 6 октября 1943 года

«76-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием Кирсанова, сломив сопротивление врага на реке Десне, продолжала преследовать противника на западном направлении. 21 сентября 1943 г. умелым маневром овладела городом Черниговом, за что приказом Ставки Верховного Командования получила звание «Черниговской». В ночь на 28 сентября дивизия форсировала реку Днепр в районе Мысы, сумела закрепиться на плацдарме. Удерживала его, несмотря на яростные атаки противника».

К ордену Кутузова II степени, 10 мая 1945 года

«25 апреля 1945 г., прорвав сильно укрепленную линию обороны противника на западном берегу реки Одер, развив успешное наступление, дивизия Кирсанова за пять боевых дней прошла более двухсот километров. Захвачены города Пренцлау, Пенцлин, Гюстров, Бютцов (Германия). Освободила более двух тысяч военнопленных союзных государств, в том числе 34 генералов и 100 офицеров.

(По уточненным данным - 33 генералов бельгийской армии во главе с начальником Генерального штаба.)

Захвачено 122 орудия, 22 миномета, 40 пулеметов, 53 автомашины, 26000 винтовок, 27 складов. Уничтожено 560 и взято в плен 385 немецких солдат и офицеров».