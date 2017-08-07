В День физкультурника, 12 августа, казанцы будут выявлять, у кого самые мощные бицепсы и самая тонкая талия. А еще поиграют в баскетбол, будут состязаться на беговелах и участвовать в фестивале силового спорта.

На очередном аппаратном совещании в мэрии города презентовали спортивную программу предстоящего Дня физкультурника. Основные мероприятия пройдут на площадке у центра семьи «Казан», а также у Центра пляжного волейбола, что на улице Сибгата Хакима, там состоятся турниры по пляжному футболу и волейболу.

В 10 утра стартует официальная часть, после гости праздника и его участники распределятся по площадкам. Впервые в День физкультурника планируется проведение фестиваля силового спорта и показательных выступлений любителей спортивного и прикладного собаководства.

Из традиционных соревнований - всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч - 2017». Его участниками станут подростки от 11 до 17 лет. Также состоятся соревнования дворовой футбольной игры «Квадрат», а в акватории Казанки, неподалеку от «Чаши», пройдет городское первенство по парусному спорту.

Гонки на беговелах и велосипедах подготовят клуб «Крутые виражи» и Федерация велосипедного спорта Татарстана. Самым маленьким его участникам едва исполнилось два года. В этих соревнованиях побежденных не будет - организаторы намерены сделать памятные подарки всем юным спортсменам.

Также на празднике наградят победителей и призеров спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Казани 2016 - 2017 учебного года. В ней приняли участие более 51 тысячи учеников, они состязались в 12 видах спорта. Первое место у учащихся из Приволжского района, второе заняли дети из Ново-Савиновского района, а третье - ученики из Московского района.