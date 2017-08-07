На 4 августа этого года в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 5148 татарстанцев. Показатель обращаемости составил 133,8 на 100 тыс. населения и не превышает среднемноголетние показатели, сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.



В 2017 году в Татарстане зарегистрировано 6 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в 2016-м - 32 случая), случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом не зафиксированы.

Управлением реализуются планы по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами, продолжается проведение акарицидных обработок с контролем их качества и эффективности. По состоянию на 4 августа акарицидные обработки проведены на площади 1466 га, территории летних оздоровительных учреждений охвачены обработками на 100%. Контроль эффективности проведен на 876 га территории, эффективность составила 100%.

Управление напоминает, что в августе отмечается второй подъем активности клещей, в связи с чем необходимо соблюдать простые меры профилактики клещевых инфекций при посещении мест отдыха и лесных массивов:

- одежда должна максимально препятствовать заползанию клещей и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей (светлая и однотонная одежда, брюки нужно заправлять в гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки не должны иметь застежки или иметь плотную застежку; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку);

- обрабатывайте одежду специальными аэрозольными средствами, убивающими или отпугивающими клещей (эти средства не следует наносить на кожу, перед применением нужно обязательно читать инструкцию); правильное применение специальных акарицидных или акарицидно-репеллентных средств обеспечивает уровень защиты до 100%;

- обязательно проводите само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей каждые 15 - 20 минут;

- соблюдайте правила поведения на опасной в отношении клещей территории:

- не садитесь и не ложитесь на траву;

- стоянки и ночевки в лесу устраивать лучше на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах;

- после возвращения из леса или перед ночевкой следует снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду;

- не заносите в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;

- осматривайте собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

Снятие клеща следует проводить в медицинском учреждении!

Важно! Медицинский работник обеспечивает доставку удаленного клеща на исследование и по результатам исследования решает вопрос о назначении экстренной профилактики и дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья. Все услуги оказываются бесплатно.

Если в течение месяца после присасывания клеща вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры, увеличивающееся красное пятно (эритема) на месте присасывания, необходимо немедленно обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща.

Не пренебрегайте своим здоровьем, но и не лишайте себя права на отдых. На природу собирайтесь предусмотрительно, следуйте элементарным правилам личной защиты, а в случае укуса клеща обязательно обращайтесь к врачу и следуйте всем его рекомендациям.