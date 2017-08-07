За прошедшие семь месяцев 2017 года в Татарстане были официально трудоустроены 12442 школьника - 61% от запланированного количества.

Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров РТ рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Чаще всего в городе подросткам предлагают вакансии подсобного рабочего и озеленителя, в сельской местности они устраиваются на работу в агропромышленном секторе. В соответствии с долгосрочной республиканской программой, действующей в Татарстане в 2014 - 2020 годах, несовершеннолетним трудящимся выплачивается 1700 рублей из республиканского бюджета дополнительно к основной зарплате, которую выплачивает непосредственно работодатель. В общей сложности выходит от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от того, работает подросток на половину или на четверть ставки. Максимальная продолжительность трудового дня зависит от возраста: 14-летние могут работать 4 часа в день, 15-летние - 5 часов, подростки от 16 до 18 лет - 7 часов.

Средняя зарплата несовершеннолетних, таким образом, составляет 8,8 тысячи рублей.

Как пояснила Эльмира Зарипова, данная программа носит социально ориентированный характер. В общей сложности на ее реализацию было выделено 26,2 миллиона рублей. Приоритет при трудоустройстве отдается детям, находящимся в группе риска или нуждающимся в соцзащите.

Также в своем выступлении Эльмира Зарипова отметила рекордно низкий уровень безработицы в Татарстане - 3,7% при среднем показателе по России 5,2%. На учете биржи труда РТ находятся 12,9 тысячи человек, тогда как количество открытых вакансий составляет почти 38 тысяч.