Отреставрированное здание планируется разделить на четыре части, которые займут детская и женская консультации, а также лаборатория и стоматология.

В Пестречинской ЦРБ завершили ремонт в инфекционном отделении, а сейчас проходит реконструкция детского отделения и лаборатории, пишет местная газета «Вперед».



В некоторых помещениях здания уже начали класть плитку, оштукатурили стены, провели стяжку пола в будущих кабинетах, поменяли коммуникации – проводку, трубы, обшиваются стены под плитку гипсокартоном. Работы планируют закончить через месяц.



Ежедневно здесь заняты в разных работах около 20 человек – бригады сантехников, штукатуров, электриков. Сами же стены тут прочные, фундамент хороший, осадку не давал. «Все делаем из современных материалов, применяем новые технологии. Вот на полу положили сухую стяжку, выходит ровнее, чем обычная, – говорит рабочий Камал Алиев. – Мы все тут с большим опытом, такие работы нам не в новинку».



По словам строителей, пестречинские медики ждут окончания ремонта не меньше, чем пациенты. Отреставрированное здание планируется разделить на четыре части, которые займут детская и женская консультации, а также лаборатория и стоматологические кабинеты.



Кроме того, на 2018 год в Пестрецах запланирован капитальный ремонт поликлиники. Реконструкция затронет кабинеты терапевтов, где ежедневно бывает большое количество людей. Также планируется отвести специальное удобное помещение для работы врачебной комиссии.



Также в районе продолжает работать республиканская программа по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях и селах: в этом году новый ФАП появится в селе Богородское.