В Татарстанском региональном отделении партии «Единая Россия» состоялось первое заседание нового общественного совета партийного проекта «Дом садовода - опора семьи».

Чиновники, члены партии «Единая Россия» и председатели садоводческих некоммерческих товариществ из крупных городов Татарстана пытались решить, как правильно поделить деньги, выделенные из республиканского бюджета, как найти взаимопонимание со структурами власти, в особенности с муниципальной. Спорили, доказывали, настаивали, но ни к какому решению не пришли.

В работе круглого стола приняли участие представители органов исполнительной власти - Минсельхозпрода РТ, Федеральной налоговой службы, Кадастровой палаты РТ, Минпромторга РТ, а также председатели лучших садоводческих товариществ (СНТ) во главе с руководителем Союза садоводов республики Владимиром Дейнекиным и председателем Общественного совета садоводов Дмитрием Воробьевым, он же председатель СНТ «Нептун» Лаишевского муниципального района. Председательствовал на заседании депутат Государственного Совета РТ Валерий Власов.

Садоводческие некоммерческие товарищества уже несколько десятков лет в одиночку пытаются решить свои насущные проблемы. Проблемы с регистрацией, строительством дорог, электрификацией, водоснабжением. СНТ, которые были созданы еще в 60-х годах прошлого века и находились на балансе у предприятий, после распада СССР остались один на один с этими задачами. Самостоятельно решить их было не под силу, и многие товарищества развалились.

Осенью прошлого года на уровне республиканской власти было принято решение о выделении из республиканского бюджета в ближайшие три года 1,65 млрд рублей в помощь садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ). Случилось это после оглашения Президентом РТ очередного послания к Госсовету республики, где тема поддержки дачников государственными деньгами впервые прозвучала на столь высоком уровне.

До конца года 300 млн рублей будут выделены на строительство подъездных грунтовых дорог к товариществам, по 100 млн рублей - на строительство и ремонт объектов водо- и электроснабжения, еще 50 млн - на строительство площадок для сбора и вывоза ТБО. Допущены к участию в проекте только восемь районов с наибольшей концентрацией СНТ - Альметьевский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Лаишевский, Нижнекамский, Тукаевский, а также Казань.

- Выделенных денег на все нужды явно не хватит, - говорят садоводы. - Многие СНТ республики не электрифицированы. Выделяемых из республиканского бюджета 100 млн рублей в год хватит разве что на текущие расходы: замену кабельных линий, ремонт комплектных трансформаторов и подстанций, установление охранных зон.

- На подключение к сетям садоводческих товариществ, не имеющих электричества, этих средств не хватит, разве что только на одно-два СНТ, не более, - говорит ведущий советник отдела электроэнергетики Минпромторга РТ Ильшат Нургалиев.

Муниципалитетам и органам исполнительной власти проблемы садоводов известны, но решать их никто не торопится. Слишком хлопотное это дело. Взять, к примеру, землеотвод. По программе поддержки садоводов надо построить в СНТ водонапорную башню, подстанцию или площадку ТБО, а свободного места для этого нет. Участки застроены так плотно, что разместить там новый объект невозможно, разве что за забором товарищества. Но там может быть свой хозяин, который не захочет отдавать участок чужакам. Что делать?

- Если это новый объект, то для него выделяется земельный участок под строительство, - объясняет возможные варианты представитель Минземимущества РТ Владислав Лукоянов. - Но надо помнить, что Земельным кодексом РФ выделение некоммерческим объединениям участков без аукциона не предусмотрено. В основном они оформляются как аренда, да и то по результатам торгов. Из этого следует, что СНТ должно подать заявку на проведение торгов, муниципалитет обязан сформировать участок и выставить его на аукцион. Если дополнительных заявок не будет, торги будут признаны несостоявшимися, и только потом будет заключаться прямой договор аренды непосредственно с заявителем, то есть с СНТ.

Спрашивается, кто пойдет на такое, когда и без садоводов своих проблем и задач хватает?

Возможно, ситуация изменится в лучшую сторону при помощи партийного проекта «Единой России» «Дом садовода - опора семьи», который был запущен в этом году. Его руководитель в Татарстане - депутат Госсовета РТ Валерий Власов - весной этого года побывал в нескольких СНТ республики и собрал у садоводов информацию в типовой список.

- Вопросы, которые не могут быть разрешены исключительно при помощи финансов, будут выноситься на обсуждение в Госсовет РТ и Государственную Думу, - резюмировал Валерий Власов.

Пока же садоводам со стороны партийных деятелей была обещана консультационная поддержка, в частности, с созданием сайта садоводов РТ и налаживанием взаимосотрудничества с муниципалитетами.

На сайте садоводов могла бы собираться информация обо всех программах и условиях участия в них. Сейчас же члены СНТ жалуются на ее отсутствие, а на личное обращение садоводов с просьбой представить сведения в муниципалитетах отвечают отказом.

Что касается нового федерального закона о садоводстве и огородничестве, то члены общественного совета единодушно раскритиковали одно из его положений. В нем говорится, что все взносы - членские и целевые - должны будут перечисляться на расчетный счет СНТ. Наличкой в кассу СНТ платить будет нельзя.

- Это создаст неразбериху, коллапс, - считает председатель СНТ «Весна» Верхнеуслонского района Павел Бойко. - Перечисление денег через банк создаст дополнительные трудности при сборе взносов, а их и так не просто собирать. Безденежье угробит товарищества.