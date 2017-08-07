В столице РТ могут пройти юношеские Олимпийские игры, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев.



«На заседании нашего комитета в Казани поднимался вопрос о проведении юношеских Олимпийских игр. Президент республики поддержал такую идею, как и вице-премьер российского правительства Мутко. Насколько я знаю, сейчас готовятся материалы для того, чтобы обсудить этот вопрос с руководством страны», - отметил Бариев.

Юношеские Олимпийские игры проводятся среди молодых спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, проходят они раз в четыре года: летние - с 2010 года, а зимние - с 2012-го. Основная цель Игр - вовлечение в олимпийское движение спортивной молодежи.

«Это второй международный проект Олимпийского комитета после Олимпийских игр. Это очень большой юношеский проект. Иногда слышно про проведение взрослых Олимпийских игр в Европе в ближайшие 20 лет, например, в 2024 году они пройдут в Париже, но следующие игры в Европе будут лет через 20, не раньше. У нас есть выбор - или ждать эти 20 лет, или заняться чем-то более близким сейчас, а потом уже можно будет заниматься и вопросами 20-летнего будущего», - заявил Бариев в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».