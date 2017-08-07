Минниханов поднялся на 4-е место в рейтинге влияния глав субъектов

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял 4-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ в июле. Об этом стало известно по итогам исследования Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Месяцем ранее Минниханов занимал в рейтинге пятую строчку.

Лидерство по-прежнему принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину. Второе место занимает глава Чечни Рамзан Кадыров, третье - губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Президент Татарстана потеснил в рейтинге губернатора Санкт-Петербурга Сергея Полтавченко, который занял пятое место в рейтинге, передает ИА «Татар-информ».

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