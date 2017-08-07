Развитие адаптивных видов спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья будет проходить на средства президентского гранта.

Сумма гранта, который получила Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов РТ, составляет почти миллион рублей. Всего гранты Президента Российской Федерации на реализацию общественных проектов получили 970 некоммерческих организаций (НКО) из 79 регионов России. На конкурс президентских грантов поступило 6,6 тысячи заявок - это рекорд.

От Татарстана было подано 172 заявки, из них удовлетворено 17. Общая сумма президентских грантов, которые получат татарстанские общественные организации для реализации своих социальных проектов, - 20,3 миллиона рублей. Как сообщили в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия», самый крупный грант от РТ в размере 2,7 миллиона рублей получит общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» на проведение всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт».

Общество инвалидов Татарстана выиграло грант в категории «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни». Сумма гранта - 995 тысяч 822 рубля. На средства гранта будет закуплено необходимое оборудование, проведены семинары, научно-практическая конференция. Это долгосрочный совместный проект Общества инвалидов РТ и Поволжской академии спорта.