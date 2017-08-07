Очевидцы в соцсетях сообщают, что ДТП произошло в Дербышках.

В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как «КАМАЗ» врезался в светофор. Как сообщают очевидцы, ДТП случилось в Дербышках.

Фото: соцсети