В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам лесхоза выплачено более 1 млн рублей долга по оплате труда.

Бавлинская городская прокуратура Республики Татарстан выявила факт невыплаты зарплаты 29 работникам государственного бюджетного учреждения «Бавлинский лесхоз» о невыплате заработной платы. Долг по оплате труда за февраль-май 2017 года составил более 1 млн рублей. В целях принудительного взыскания долга по оплате труда прокуратура района обратилась в суд в интересах работников предприятия с заявлениями о выдаче судебных приказов.

После вмешательства прокуратуры трудовые права работников лесхоза полностью восстановлены - долг по оплате труда им выплачен в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.