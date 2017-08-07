Аналогичные работы на озере Светлое выполнены на 20%. Ход экореабилитации системы озер Лебяжье проинспектировал сегодня Мэр Казани Ильсур Метшин.

Также мэр вместе с председателем Комитета внешнего благоустройства Игорем Куляжевым и помощником Президента РТ Наталией Фишман в ходе рабочего совещания обсудил вопросы освещения прилегающей территории и организации лыжных трасс.

«Работы идут по плану. При таких темпах, которыми работают строители, в ноябре мы увидим здесь зеркало воды», - прокомментировал увиденное Ильсур Метшин.

«Тем не менее, самое сердце объекта – это озера. По ним мы уже на финишной прямой: август-сентябрь, и начнем заполнять водой», - сказал глава города.

Мэр Казани вместе с председателем Комитета внешнего благоустройства Игорем Куляжевым и помощником Президента РТ Наталией Фишман в ходе рабочего совещания обсудил вопросы освещения прилегающей территории и организации лыжных трасс, сообщается на сайте мэрии Казани.