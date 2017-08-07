Показатель уровня безработицы в РТ составляет 3,7%.

Как подчеркнула министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова, такого уровня безработицы в РТ никогда не было. Средний процент уровня безработицы в РФ составляет 5,2%. В Татарстане уровень безработицы ниже - 3,7%. На 12900 безработных, стоящих на учете в центрах занятости Татарстана, приходится почти 38 000 вакансий.

Однако стоит затронуть тему трудоустройства подростков. Здесь все не так здорово - имеется дефицит рабочих мест. В 2017 году в РТ трудоустроены лишь 12 000 несовершеннолетних. В основном подростки работают озеленителями, подсобными рабочими и др. Максимальная зарплата у подростков составляет 15 000 рублей.