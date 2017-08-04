Верховный суд РТ перевел Александра Кочнева из СИЗО в связи с тяжелой болезнью.

Сегодня состоялось заседании по делу Александра Кочнева. Верховный суд РТ принял решение перевести экс-проректора КНИТУ-КХТИ из СИЗО под домашний арест в связи с тяжелой болезнью.

Напомним, что Александр Кочнев был задержан в конце июля. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как подчеркнул сам Кочнев – он готов сотрудничать со следствием. Отметим, что в этом деле фигурируют еще несколько человек, в том числе и ассистент кафедры «Инноватики в химической технологии» КНИТУ-КХТИ Игорь Дубовик.