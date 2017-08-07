Деревья на площади около 500 гектаров планируют высадить в Кукморском, Мамадышском, Пестречинском и Сабинском районах Татарстана. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, сообщает ИА «Татар-информ».

В ходе электронного аукциона был выбран исполнитель работ по посадке - ООО «Сабинский лесхоз». Заказчиком является Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. На работы выделено более 43 млн рублей.

Количество посадочных мест на 1 гектар должно составлять не менее 2963 штук деревьев, а расстояние между ними — 0,75 м. Планируется посадка саженцев хвойных и мягколиственных пород в соотношнии 3:1. Общая площадь противоэррозионных лесных насаждений составит 493,2 гектаров.

Работы планируют начать в течение 20 дней с момента подписания контракта.