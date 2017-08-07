Нападающий ФК «Рубин» Сердар Азмун не уедет из Казани в нынешнее трансферное окно.

Напомним, на иранского форварда был устойчивый спрос за рубежом: предложения шли от итальянского «Лацио» и немецкого «Байера». Однако молва утверждает, что возможные трансферы заблокированы лично Курбаном Бердыевым.

Также после матча «Зенит» - «Рубин» президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что «Рубин» прекратил все переговоры по возвращению Жемалетдинова в «Локо» - даже на правах аренды. Причина – решение также было заблокировано казанским клубом.