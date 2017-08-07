Матч в Москве против ЦСКА должен был стать знаковым по всем раскладам. Да, «Рубин» начал сезон не так, как хотелось бы многим его болельщикам.

Но Курбан Бердыев, добровольно взваливший на себя обязанности мусорщика после идеализатора российской действительности Хави Грасии, сразу предупредил: разгребать придется долго.

В заявке на матч не было ни Бурлака, ни Канунникова, которого молва упрямо высылает из Казани, ни Лестьенна, единственного из этой троицы, который вызывает симпатии болельщиков. В итоге в стартовом составе казанцев вышли в нападении Азмун и Жонатас, а оборона целиком состояла из россиян. Исключение составлял лишь Бауэр, отряженный бровочником.

ЦСКА, как бы громко ни звучало название, в этом сезоне тоже перестраивается. В оборону на этот раз Гончаренко поставил старую гвардию - братьев Березуцких и Игнашевича.

В нападении тренер москвичей больше уповал на мастерство Витиньо и Дзагоева, а также на молодежь - Чалова и Головина. Мастерство в итоге продемонстрировали лишь Витиньо и Дзагоев, но об этом речь впереди. Собственно, Гончаренко выставил к бою все свои лучшие силы - удивлять Бердыева ему было больше некем и нечем. Более того, надо было как-то разбираться с вратарской проблемой из-за нелепой травмы Акинфеева. На поле вынужден выйти Илья Помазун - это его дебют в премьер-лиге. В итоге Помазун не провалил игру, но и не выручил.

Зрители еще только рассаживались на местах, а «Рубин» уже вел в счете - 0:1 на красавце-стадионе «ВТБ» на 2-й минуте встречи. Почти сразу же, прессингуя армейцев, казанцы заработали угловой, который и подал Цакташ. Березуцкий чуть подтолкнул Помазуна, тот неловко ладошками отбил мяч перед собой. А Жонатас не пробил, а как-то коряво катнул мяч, но тот успел прошмыгнуть мимо голкипера в ворота, где за линией его уже ждал невесть откуда залетевший туда Мвила - 0:1.

Дальше - больше. После перехвата Мвила на 10-й минуте последовал пас на ход все тому же Жонатасу, и бразилец, обойдя Березуцкого, хладнокровно и изящно пробил. Мяч летел вроде бы не сильно, но такие вот удары Жонатасу удаются: точно и пластично, впритирку со штангой - 0:2.

Армейские болельщики встретили этот гол оглушительным свистом. Но уже вскоре оживились. Очередная потеря мяча в центре поля привела к тому, что Витиньо, оттянув на себя сразу трех защитников, сделал выверенную передачу на Щенникова. И тот рискнул из убойной позиции пробить в ближний угол - Рыжикову не хватило всего чуть-чуть, чтобы парировать удар, 1:2. Случилось это на 13-й минуте, и косвенным виновником этого гола стоит признать Бауэра, именно он зачем-то сместился в центр, оголив свой фланг.

Так ЦСКА вернулся в игру, и ситуация уже не казалась столь плачевной для хозяев.

«Рубин» между тем уповал на контратаки и еще трижды исполнял стандарты, однако ни Камболов, ни Цакташ, пробивая штрафные, в ворота не попали. На 35-й минуте Камболов вместо удара использовал хитроумный пас, но Азмун не поверил в свое счастье и до мяча в итоге не дотянулся.

Во втором тайме Гончаренко заменил инертного Чалова, бросив в бой Олинаре. Но по-прежнему беспокоили Рыжикова только Дзагоев и Витиньо. Дзагоев вынужден был бить из неудобных позиций, так что отбивался «Рубин» уверенно.

Невероятно, но факт: во втором тайме казанцы, отбиваясь, имели три стопроцентных момента, чтобы увеличить счет. Сначала на редкость точно прошли середину поля Жонатас и Азмун, и бразилец зряче выкатил мяч на иранца. Но тот замешкался с мячом и в итоге попал не в пустой угол ворот, а в штангу.

Еще через некоторое время Жонатас (на мой взгляд, лучший игрок матча) вывел один на один Жемалетдинова, но тот и вовсе не ждал такого подарка. И, наконец, на ударную позицию выдвинулся Карадениз, но его мощный удар лишь потряс перекладину ворот ЦСКА.

Одним словом, «Рубин» явно наработал на победу в этом матче, а пружина незабитых мячей еще разожмется, я уверен.

ЦСКА же в концовке смог предложить лишь навал. Армейцы жаловались судье Безбородову на то, что игроки «Рубина» тянут время. Но ведь и сами картинно падали в штрафной казанцев, выпрашивая пенальти. Однако питерец Безбородов на такие «штучки» не купился.

«Рубин» в итоге одержал первую выездную победу в сезоне (дай бог, не последнюю). А у ЦСКА в Москве казанцы и вовсе не выигрывали с ноября 2011 года.

Благодаря этой победе волжане поднялись с 13-й на 7-ю строчку в турнирной таблице и уже завтра, 9 августа, на «Казань-арене» примут в 5-м туре чемпионата РФПЛ московский «Локомотив» Юрия Семина, который в четырех турах одержал четыре победы.

Времени на восстановление мало, но оно есть, а победа в матче с ЦСКА обязательно поможет в этом. Так что ждем от «Рубина» такой же самоотверженной игры.