Но Курбан Бердыев, добровольно взваливший на себя обязанности мусорщика после идеализатора российской действительности Хави Грасии, сразу предупредил: разгребать придется долго.

В заявке на матч не было ни Бурлака, ни Канунникова, которого молва упрямо высылает из Казани, ни Лестьенна, единственного из этой троицы, который вызывает симпатии болельщиков. В итоге в стартовом составе казанцев вышли в нападении Азмун и Жонатас, а оборона целиком состояла из россиян. Исключение составлял лишь Бауэр, отряженный бровочником.

ЦСКА, как бы громко ни звучало название, в этом сезоне тоже перестраивается. В оборону на этот раз Гончаренко поставил старую гвардию - братьев Березуцких и Игнашевича.

В нападении тренер москвичей больше уповал на мастерство Витиньо и Дзагоева, а также на молодежь - Чалова и Головина. Мастерство в итоге продемонстрировали лишь Витиньо и Дзагоев, но об этом речь впереди. Собственно, Гончаренко выставил к бою все свои лучшие силы - удивлять Бердыева ему было больше некем и нечем. Более того, надо было как-то разбираться с вратарской проблемой из-за нелепой травмы Акинфеева. На поле вынужден выйти Илья Помазун - это его дебют в премьер-лиге. В итоге Помазун не провалил игру, но и не выручил.

Зрители еще только рассаживались на местах, а «Рубин» уже вел в счете - 0:1 на красавце-стадионе «ВТБ» на 2-й минуте встречи. Почти сразу же, прессингуя армейцев, казанцы заработали угловой, который и подал Цакташ. Березуцкий чуть подтолкнул Помазуна, тот неловко ладошками отбил мяч перед собой. А Жонатас не пробил, а как-то коряво катнул мяч, но тот успел прошмыгнуть мимо голкипера в ворота, где за линией его уже ждал невесть откуда залетевший туда Мвила - 0:1.

Дальше - больше. После перехвата Мвила на 10-й минуте последовал пас на ход все тому же Жонатасу, и бразилец, обойдя Березуцкого, хладнокровно и изящно пробил. Мяч летел вроде бы не сильно, но такие вот удары Жонатасу удаются: точно и пластично, впритирку со штангой - 0:2.

Армейские болельщики встретили этот гол оглушительным свистом. Но уже вскоре оживились. Очередная потеря мяча в центре поля привела к тому, что Витиньо, оттянув на себя сразу трех защитников, сделал выверенную передачу на Щенникова. И тот рискнул из убойной позиции пробить в ближний угол - Рыжикову не хватило всего чуть-чуть, чтобы парировать удар, 1:2. Случилось это на 13-й минуте, и косвенным виновником этого гола стоит признать Бауэра, именно он зачем-то сместился в центр, оголив свой фланг.

Так ЦСКА вернулся в игру, и ситуация уже не казалась столь плачевной для хозяев.

«Рубин» между тем уповал на контратаки и еще трижды исполнял стандарты, однако ни Камболов, ни Цакташ, пробивая штрафные, в ворота не попали. На 35-й минуте Камболов вместо удара использовал хитроумный пас, но Азмун не поверил в свое счастье и до мяча в итоге не дотянулся.

Во втором тайме Гончаренко заменил инертного Чалова, бросив в бой Олинаре. Но по-прежнему беспокоили Рыжикова только Дзагоев и Витиньо. Дзагоев вынужден был бить из неудобных позиций, так что отбивался «Рубин» уверенно.

Невероятно, но факт: во втором тайме казанцы, отбиваясь, имели три стопроцентных момента, чтобы увеличить счет. Сначала на редкость точно прошли середину поля Жонатас и Азмун, и бразилец зряче выкатил мяч на иранца. Но тот замешкался с мячом и в итоге попал не в пустой угол ворот, а в штангу.

Еще через некоторое время Жонатас (на мой взгляд, лучший игрок матча) вывел один на один Жемалетдинова, но тот и вовсе не ждал такого подарка. И, наконец, на ударную позицию выдвинулся Карадениз, но его мощный удар лишь потряс перекладину ворот ЦСКА.

Одним словом, «Рубин» явно наработал на победу в этом матче, а пружина незабитых мячей еще разожмется, я уверен.

ЦСКА же в концовке смог предложить лишь навал. Армейцы жаловались судье Безбородову на то, что игроки «Рубина» тянут время. Но ведь и сами картинно падали в штрафной казанцев, выпрашивая пенальти. Однако питерец Безбородов на такие «штучки» не купился.

«Рубин» в итоге одержал первую выездную победу в сезоне (дай бог, не последнюю). А у ЦСКА в Москве казанцы и вовсе не выигрывали с ноября 2011 года.

Благодаря этой победе волжане поднялись с 13-й на 7-ю строчку в турнирной таблице и уже завтра, 9 августа, на «Казань-арене» примут в 5-м туре чемпионата РФПЛ московский «Локомотив» Юрия Семина, который в четырех турах одержал четыре победы.

Времени на восстановление мало, но оно есть, а победа в матче с ЦСКА обязательно поможет в этом. Так что ждем от «Рубина» такой же самоотверженной игры.