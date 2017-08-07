7августа хоккеисты клуба по хоккею с мячом провели утреннюю тренировку на стадионе «Ракета» в которой принял участие и присоединившийся к команде Сергей Обухов.

После чего команда отправилась в Зеленодольск, где сначала пробежала кросс в лесном массиве, а вечером потренировалась на стадионе им. Колотова. Первый сбор в Зеленодольске продлится до 20 августа. Первое время это будут беговые упражнения, занятия на поле стадиона и в тренажерном зале. Первый выход на малый лед на стадионе «Ледокол» запланирован на 14 августа.