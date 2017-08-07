Форвард УНИКСа Владислав Трушкин продолжит выступления за сборную России в Казани

Сборная России по баскетболу под управлением Сергея Базаревича продолжит подготовку к ЧЕ-2017 в Казани, где 11-13 августа проведет в «Баскет-Холле» мини-турнир.

Россияне сыграют со сборными Венгрии (11 августа, 17.00), Германии (12 августа, 13.00) и Исландии (13 августа, 12.30). Вход в зал - бесплатный. Продолжит выступления за сборную и форвард УНИКСа Владислав Трушкин. На недавнем турнире в Санкт-Петербурге Трушкин уже провел матч за сборную против команды Финляндии, в котором набрал 3 очка.

Рустэм КУЛЕЕВ

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