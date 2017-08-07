Россияне  сыграют со сборными Венгрии (11 августа, 17.00), Германии (12 августа, 13.00) и Исландии (13 августа,  12.30). Вход в зал -  бесплатный.

Продолжит выступления за сборную и форвард УНИКСа Владислав Трушкин.  На недавнем турнире в Санкт-Петербурге Трушкин  уже провел матч за сборную против команды Финляндии, в котором набрал 3 очка.