По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), информация из прогнозов погоды актуальна для большинства наших сограждан. Так, 54% россиян регулярно следят за ней по телевизору, радио или интернету, 27% - время от времени. При этом чем старше респонденты, тем активнее они интересуются данными метеопрогнозов: среди 60-летних и старше постоянно смотрят их 70%, тогда как в группе 18 - 24-летних эта доля составляет только 24%.

Доверие к информации метеорологов выразили 56% россиян. Причем у тех, кто может сопоставить информацию из прогноза с реальными погодными условиями (кто регулярно следит за прогнозами погоды), уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%). Также заметна разница в ответах жителей крупных столичных мегаполисов и малых и средних городов: последние верят прогнозам заметно больше. Аналогичная тенденция наблюдается и при сравнении ответов молодежи и людей старшего возраста.

Две трети участников опроса (67%) отметили, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны (75% - среди тех, кто регулярно следит за метеосводками). Не согласны с этим 30% респондентов. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в этом вопросе также настроены более скептично: о точности прогнозов сказали 54% столичных жителей, а среди жителей других городов и населенных пунктов - 64% и выше.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в июле 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.