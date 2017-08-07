С каждым годом погодных аномалий становится все больше, однако не все природные явления можно предсказать. Специалисты провели исследование, чтобы узнать, доверяют ли жители нашей страны прогнозам погоды.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), информация из прогнозов погоды актуальна для большинства наших сограждан. Так, 54% россиян регулярно следят за ней по телевизору, радио или интернету, 27% - время от времени. При этом чем старше респонденты, тем активнее они интересуются данными метеопрогнозов: среди 60-летних и старше постоянно смотрят их 70%, тогда как в группе 18 - 24-летних эта доля составляет только 24%.

Доверие к информации метеорологов выразили 56% россиян. Причем у тех, кто может сопоставить информацию из прогноза с реальными погодными условиями (кто регулярно следит за прогнозами погоды), уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%). Также заметна разница в ответах жителей крупных столичных мегаполисов и малых и средних городов: последние верят прогнозам заметно больше. Аналогичная тенденция наблюдается и при сравнении ответов молодежи и людей старшего возраста.

Две трети участников опроса (67%) отметили, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны (75% - среди тех, кто регулярно следит за метеосводками). Не согласны с этим 30% респондентов. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в этом вопросе также настроены более скептично: о точности прогнозов сказали 54% столичных жителей, а среди жителей других городов и населенных пунктов - 64% и выше.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в июле 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.