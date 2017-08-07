В последнее время широкое распространение получила недобросовестная практика заключения договоров купли-продажи дорогостоящей косметики и договоров об оказании косметологических услуг.

Начинается все вполне безобидно. Потребителю предлагается воспользоваться бесплатной демонстрацией косметологических услуг. Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ предупреждают, что приятная и бесплатная косметическая процедура может обернуться потерей немалых денег.

Если потребителю предлагают косметику, то его знакомят с так называемыми тестовыми образцами, брошюрами, описанием «исключительных» свойств косметических средств. Для усиления мотивации к подписанию договора на оказание услуг потребителю рассказывают о состоянии здоровья волос и кожи, развитии возможных заболеваний, необходимости профессионального ухода, составления плана лечения и т. п. При этом налицо некомпетентность специалистов, осуществляющих процедуру с использованием специальных средств, отсутствие лицензии на медицинскую деятельность.

Чтобы склонить человека к подписанию договора, встречи проходят в душном помещении с использованием громкой музыки или, напротив, в обстановке с успокаивающей музыкой. Все это отвлекает внимание потребителя, не дает возможности сосредоточиться, оценить нужность предлагаемых товаров и услуг, соотнести их со своими финансовыми возможностями. Договорная документация по таким сделкам может носить сложный и запутанный характер, часть важной информации выносится в приложения либо «растворяется» в середине многостраничного договора, при этом используются специальные и непонятные потребителю термины. Одновременно потребителя торопят с подписанием договора, предлагают подписать документы после устного описания их содержания, изложенного мелким шрифтом.

Стоимость оказания соответствующих товаров и услуг, как правило, значительно превышает финансовые возможности клиентов, может доходить до 200 - 300 тыс. рублей. В связи с этим предлагается заключить кредитный договор. Именно поэтому приглашение в косметический магазин или салон сопровождается настойчивой рекомендацией иметь при себе паспорт - документ необходим для оформления кредита.

После общения с родственниками и близкими людьми, а также внимательного ознакомления с условиями заключенных договоров (кредитного, купли-продажи, об оказании услуг) и ценами на аналогичные товары и услуги многие потребители пытаются расторгнуть заключенные договоры. Но, как правило, встречают категорический отказ со стороны продавца или исполнителя.

Несмотря на то что потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг (с возвратом всех денежных средств за вычетом понесенных исполнителем расходов) или отказаться от договора купли-продажи, заключенного под влиянием заблуждения (неполучения всей необходимой информации о товаре), на практике это оказывается сделать непросто.

Как сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по РТ, недобросовестными продавцами и исполнителями используется целый ряд юридических уловок, которые существенно затрудняют достижение положительного исхода. Представители продавца или исполнителя услуг отказываются получать письменные претензии и жалобы, в договорах не указывается действительный (реальный) адрес хозяйствующего субъекта, договорам присваиваются несвойственные названия, затрудняющие их идентификацию.

Фиксируя соответствующие обращения граждан в Роспотребнадзор, специалисты этого ведомства стараются не только разъяснить потребителям их права и порядок судебной защиты таких прав, но и оказать действенную помощь, направленную на возврат денежных средств. Для этого, например, вступают в судебный процесс для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей на основании ст. 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также п. 5 ст. 40 Закона «О защите прав потребителей». При этом удается не только вернуть потребителю деньги за покупку дорогостоящей косметики, но и взыскать компенсацию морального вреда и штраф в его пользу.

При этом следует помнить, что, подписывая кредитный договор (заявление на получение кредита, график погашения кредита и т. п.), потребитель связывает себя договорными обязательствами с банком. А это означает, что гасить кредит, в том числе и проценты, придется даже в том случае, если продавцу или исполнителю заявлено требование о расторжении договора и возврате денежных средств. Не нужно подписывать предлагаемые документы (договор, соглашение, заявления, анкеты, акты, спецификацию на товар, заявление на получение кредита и т. п.), не прочитав и не поняв их содержание.

Если же вы решились на косметологическую процедуру, постарайтесь убедиться в том, что используемая для этого косметическая продукция не вызывает нежелательных кожных реакций (жжения, покраснений, шелушений и т. п.) и соответствует установленным обязательным требованиям.

Надо помнить, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается.

В соответствии со статьей 32 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю лишь фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по соответствующему договору, разъясняют специалисты Роспотребнадзора.

Любые продовольственные и непродовольственные товары ненадлежащего качества можно вернуть или обменять в соответствии с правилами, закрепленными в статье 18 Закона «О защите прав потребителей». Можно обменять на аналогичный и товар надлежащего качества, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Однако стоит помнить, что в перечень товаров, не подлежащих обмену по указанным основаниям, входят в том числе парфюмерно-косметические товары.

В соответствии со статьей 12 Закона «О защите прав потребителей» если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков. При этом пунктом 4 данной статьи предусмотрено, что при рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).