Родники с питьевой водой, то тут, то там пробивающиеся из-под земли в Яснополянском переулке жилого массива «Карьер», что в Советском районе Казани, стали уже обыденным явлением для местных жителей.

По словам жителей массива, проблемы с трубой центрального водоснабжения начались еще два месяца назад. Сейчас луж с питьевой водой в переулке уже три. И хотя МУП «Водоканал» оперативно реагирует на обращения населения по аварийным ситуациям, пригоняя экскаваторы и спецтехнику для устранения течи в трубопроводе, который залегает на большой глубине, проделанной работы хватает на несколько дней. Вода появляется в том же месте или находит себе другой выход. Так и течет два месяца нескончаемый поток живительной влаги по центральной улице Карьера, размывая асфальт и создавая неудобства жителям массива. Например, для того чтобы вода не затекала к мечети «Куддус» и не размывала фундамент, ее работники каждый день засыпают песком то и дело пробивающийся из-под земли источник.

Лето и так выдалось богатым на осадки, говорят жители массива, а теперь из-за родников по центральной улице после дождя пройтись без резиновых сапог невозможно. Проблему усугубляет и отсутствие тротуаров.

- Живем в Советском районе Казани, а такое ощущение, будто в деревне! Я не раз писал обращения по разным вопросам в городскую администрацию, - сетует Рустем Гарафутдинов, живущий в Карьере девять лет. - Но ответ был таков: поселки подобного типа относятся к третьей категории и обслуживаются в последнюю очередь. И сколько же нам ждать? Считаю это несправедливым: налогов-то мы платим побольше, чем жители квартир…

Частичное латание гнилых труб уже не поможет, говорят жители массива, нужно их менять. Самые активные, написав на портал госуслуг РТ, получили ответ, что ремонт водовода в связи со сложностью работ, связанной с большой глубиной залегания трубопровода, будет проведен до 23 октября этого года. Позже в администрации района заверили, что ремонт начнется уже 1 августа. Но воз и ныне там. Перспектива вести детей в школы и садики по грязной дороге, на которой осенью образуется гололед, мало кого радует. Причем если местные жители, зная о проблеме, хотя бы притормаживают на этом участке дороги, то дачники садовых обществ, расположенных выше по переулку, несутся на скорости, обдавая проходящих мимо с головы до ног.

- Мы с болью в сердце смотрим на то, как утекает питьевая вода, - говорит еще одна жительница Карьера Венера Рахманова. - Где-то дефицит воды, а у нас столько ее уходит в землю… Кроме того, вода размывает последний асфальт. У нас и так проблемы с асфальтовым покрытием, которого мы ждем по много лет. Сейчас, похоже, будет та же история: дорогу разобьют экскаваторами, а обратно не заасфальтируют. На улице Переселенческой вообще дорожного ремонта не было много лет, только рассыпали асфальтовую крошку…

Напрочь разбита и улица Агрызская, убедились мы, проезжая по поселку. После ливня на отдельных ее участках жителям приходится перепрыгивать с кочки на кочку, чтобы не попасть в лужи. Но идти на остановку общественного транспорта, что на Сибирском тракте, все равно надо, как и жителям Яснополянского переулка, по которому вода льется потоком. «Как же долго им шагать по грязи?» - с таким вопросом обратились «КВ» в администрацию Советского района Казани. И получили ответ, что работы по ремонту водовода должны начаться уже сегодня, 8 августа.