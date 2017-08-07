В Казани близятся к завершению работы по благоустройству дворовых территорий. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали на одном из объектов.



Авиастроительный район традиционно считался задворками Казани и был непрестижным. С некоторых пор подобное мнение уже не столь актуально. С приходом в район ветки метро, началом строительства ипотечного жилья Авиастрой ценится гораздо выше, нежели пять лет назад. К тому же изменения происходят и в старых, видавших виды домах и дворах. Ежегодно свыше двух десятков домов капитально ремонтируются по федеральной программе.

На сайте мэрии сообщается, что в 2017 году в Авиастроительном районе должны отремонтировать дворы домов №19, 21, 23, 23а на улице Академика Павлова, дома №15 по улице Годовикова, №13 по улице Максимова. Также в списке дворы домов по улицам Лукина, Трамвайная, 2-я Ленинградская.

Долгожданных положительных изменений дождались жители домов №57, 59, 57а, 55 по улице Побежимова. Сказать, что дороги перед подъездами были плохими, - ничего не сказать. Они были убитыми - яма на яме, колдобина на колдобине. Выравнивались они только зимой, когда выпадал снег, в остальное время года - сплошная полоса препятствий.

Капитальный ремонт этих дворов начался уже в прошлом году - с дома №53. Нынче дворовые дороги здесь как с картинки - на загляденье. Ровный асфальт, хорошие бордюры. Зима прошла нормально, нет никаких сколов, трещин на поверхности. Хочется надеяться, что рабочие сделали свое дело на совесть.

В этом году очередь дошла и до домов №55, 57, 57а, 59. В эти дни дорожники укладывают бордюры, выравнивают дорожное полотно, отсыпают щебень. Уже видно, какие будут тротуары, где оборудуют парковочную площадку.

- Если погода не вмешается, планируем за три дня управиться с внутридворовыми дорогами, - говорят строители, - а весь участок завершить к 10 сентября.

Правда, не все жители радуются переменам. Молодые мамы, хоть и довольны, что не будут ломать колеса колясок на ямах, переживают, что лихачи воспользуются новыми дорогами и будут на скорости гонять по ним.

- Проблема у нас не только с дворами, но и с детскими площадками, - горячится перед корреспондентом жительница дома №59 Алина Фаттахова, мама полуторагодовалой Эвелины. - Во всей округе нет нормальной детской площадки. Нам государство говорит - рожайте, повышайте демографию. Родили, и что? В садик только с трех лет, а дома для малышей нет никаких условий для игр и прогулок. Спасибо за хорошие дороги, конечно. Но нам также и детские площадки нужны!

Всего в этом году в Казани планировалось благоустроить 180 придомовых территорий и 30 внутриквартальных проездов на общей площади свыше 230 тыс. кв. м. Это дворы, где сильно изношены асфальтовые покрытия и где проживает большое количество людей. При выборе дворов также учитывался проведенный капитальный ремонт жилых домов. Наиболее крупные из них - дворы по улицам Академика Павлова: 19, 21, 23, 23а, Мусина: 69, 71, Голубятникова: 30, Дубравная: 23, 23а, 23в, 25, Восход: 11, 13, 15, Блюхера: 81, 83, 85, Минская: 44, 46, 48, 52, Сибирский тракт: 24, 26, 28, 30, 32.

Помимо ремонта асфальтового покрытия расширяются проезды, устраиваются парковочные карманы на 3 тысячи машиномест, тротуары с пандусами для маломобильных горожан, асфальтируются площадки под установку малых архитектурных форм и детских игровых комплексов.