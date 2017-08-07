В Казани завершился VI съезд Всемирного конгресса татар. Напомним, в форуме приняли участие более 1000 гостей и делегатов из всех регионов России и 41 страны мира.

Помимо насыщенной работы на дискуссионных площадках, круглых столах, где обсуждались самые актуальные проблемы сохранения национального языка, традиций, для участников съезда была организована обширная культурная программа.

В театре оперы и балета имени М.Джалиля состоялся большой праздничный концерт. Музыкальное представление длилось два часа. В нем приняли участие ведущие мастера культуры Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Китая, Узбекистана, Чувашии. Зрители услышали композиции в исполнении Альберта Асадуллина, Эльмиры Калимуллиной, Дины Гариповой, Айдара Галимова, Алины Шарипжановой, Филюса Кагирова и других известных татарских артистов.

Ведущими вечера были популярный актер Марат Башаров, певец из Башкортостана Марат Шарипов и актер Альметьевского театра Динар Хуснутдинов. Кстати, Марат Башаров лихо и артистично вместе с Наилей Фатеховой исполнил на татарском языке песню «Бер булыйк» («Будем едины»).

- В последнее время в мире происходит очень много странных, непонятных, страшных событий. Люди недопонимают друг друга, не хотят слышать друг друга, не могут элементарно пожать друг другу руку и договориться. Это очень страшно. Давайте мы на своем примере, на примере татар покажем всему миру, что нужно быть вместе! - с такими словами Марат Башаров обратился к зрителям в зале и тем, кто смотрел концерт в прямом эфире.

А завершился вечер своеобразном гимном татарскому языку - песней на стихи Габдуллы Тукая «Туган тел». Ее с участниками концерта пел весь зал.